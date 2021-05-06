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Dış Politikayla İçli Dışlı

Ankara Orta Doğu'da dost arıyor; şimdi Kahire, sırada Riyad var

Barçın Yinanç ve M. Kaan Kurtuluş yorumladı

06 Mayıs 2021 14:21

T24 dış politika yorumcusu Barçın Yinanç, Arap dünyasını daha iyi tanıdığı iddiasıyla iktidara gelen AK Parti iktidarının, izlediği politikalarla ilişkilerin Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar dibe vurmasına yol açtığını, şimdilerde bu durumu düzeltmek için ziyaret trafiği başlatıldığını söyledi.

Yinanç 8 yıllık bir aradan sonra Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın Kahire’deki temaslarından neler beklenebileceğini yorumlarken; “Türk tarafı özellikle ekonomik ilişkilerin canlandırılmasına öncelik verirken, Mısır tarafı ise Müslüman Kardeşler’in Türkiye’deki faaliyetlerinin sınırlandırılması talebinde bulunacaktır,” dedi.

Yinanç, Kahire’den gelen görüntülerle; Mısır’ın kendi açısından bir diplomatik başarı mesajı verdiğini, Ankara’nın ise “Doğu Akdeniz’de yalnızlıktan çıktığı” mesajını verdiğini söyledi.

Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin de değerlendirildiği programda, Yinanç AK Parti iktidarının , izlediği politikaların verdiği zararı telafi etmeye çalıştığını vurguladı. ABD'nin yeni yönetimin Ortadoğu'ya yaklaşımı nedeniyle bölgesel aktörlerin yeniden pozisyon aldığını vurgulayan Yinanç, Türkiye'nin de bu açıdan ilişkilerini iyiye götürmesinin doğru bir çaba olduğunu dile getirdi.

T24 dış politika yorumcusu Barçın Yinanç ve T24 dış politika editörü M. Kaan Kurtuluş, Türkiye'nin Arap dünyası ile ilişkileri, Mısır ile 8 yıl aradan sonra başlayan normalleşme görüşmelerini, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Batı Trakya ziyaretini ve Avrupa Komisyonu’nun güvenlik işlerinden sorumlu komiserinin Ankara’da yapacağı ve odağında göçmen sorunlarının olacağı ziyareti "Dış Politika ile İçli Dışlı" programında yorumladı.

Dış Politika ile İçli DışlıBarçın YinançT24 dış politikaM. Kaan KurtuluşCemal Kaşıkçıtürkiye mısır ilişkileri

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