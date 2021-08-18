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Ağrı Dağı'nda bir ilk daha: Melisa Yılmaz dağa tırmanan görme engelli ilk kadın sporcu oldu

"Çok yorgunum ve çok karmaşık duygular içerisindeyim"

18 Ağustos 2021 12:06

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine gelen ve Ağrı Dağı’na tırmanan görme engelli Melisa Yılmaz, dağa tırmanan ilk görme engelli kadın oldu.

İstanbul’dan Ağrı’ya gelen Görme engelli Melisa Yılmaz, Doğubayazıt’a giderek Ağrı Dağı’na tırmandı. Kamp arkadaşlarının desteğiyle dağa çıkan Yılmaz, Ağrı Dağı’na çıkan ilk görme engelli kadın oldu.
Çok duygusal olduğunu ifade eden Melisa Yılmaz, “Buraya İstanbul’dan geliyorum. Çok yorgunum ve çok karmaşık duygular içerisindeyim. Çok duygusalım” dedi.

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Melisa YılmazAğrı Dağı'na tırmanan görme engelli ilk kadıngörme engelli dağcı

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