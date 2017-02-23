Türkiye’nin görme engelli ilk dağcısı: Dağa göz değil, yürek tırmanır

Türkiye’nin görme engelli ilk dağcısı ve maraton koşucusu milli sporcu Necdet Turhan, ‘Beş Kıtada Beş Maraton Beş Zirve’ projesiyle şu ana kadar 5 kıtada 5 maraton koştu ve 4 dağın zirvesine tırmandı. Turhan, önümüzdeki günlerde ise projenin finalini gerçekleştirmek için Avustralya’ya gidiyor.

Gazete Karınca’dan Ezgi Gül’e konuşan Turhan, “Gözlerimin artık görmediğine inanamıyordum, fakat yeni yaşamıma alışmak zor olmadı benim için. Her nedense kör olmanın başlangıcındaki ağır yük ezemedi beni” diyor.

Rehabilitasyonun ardından ODTÜ’de üniversite yaşamına başlayan Turhan, dağcılık ve atletizme ise onur üyesi olduğu ODTÜ Dağcılık Kolu’nda başlıyor.

Görme engelli sporcu ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden ise şeref öğrencisi derecesiyle mezun oluyor.

Emekli memur olan Turhan, Bursa’da yaşıyor. Spor çalışmaları dışında görme engellilere gönüllü danışmanlık yapıyor ve sesli bilgisayar eğitimleri veriyor.

“Gönüllü olarak çalışıyorum, engellilere ve engelli ailelerine verebileceğim bütün desteği vermeye hazırım. Benimle internet sitem üzerinden irtibata geçen herkese destek vermek isterim.”

5 kıtada 15 yıllık emek

Türkiye’nin görme engelli ilk dağcısı ve maraton koşucusu, milli sporcu Necdet Turhan 2002 yılında başladığı ‘Beş Kıtada Beş Maraton Beş Zirve’ projesi kapsamında Ağrı Dağı, Klimanjero, Month Blanc, ve Colorado-Sherman’a tırmandı; New York, Atina Maratonları, Japonya Dünya Körler Maratonu, Sydney ve Mısır-Luxor Maratonları’nda koştu.

Turhan şimdi ise bu projenin finalini gerçekleştirmeye hazırlanıyor:

“5 kıtada 15 yıllık bir emek. 15 yıl inişleriyle, çıkışlarıyla, düşüşleriyle, kalkışlarıyla çok geniş bir zaman dilimi. Bir sürü sorun, hayal kırıklığı yaşamama rağmen her zaman kulvarımda kaldım ve şimdi finale geldik. Herkesin hayatında sıkıntılar, olumsuzluklar olur. Rasyonel tercihlerinden hiçbir zaman caymasınlar, kulvarlarını terk etmesinler. Mutlu sona mutlaka ulaşılacaktır.”

Avustralya’nın en yüksek noktasına tırmanacak

Turhan, finalde Avustralya’nın en yüksek noktası Kosciusko Zirve tırmanışı için antrenörü Nevzat Öntaş ile 27 Şubat – 12 Mart 2017 tarihleri arasında Avustralya’ya gidiyor.

Etkinlik, ABD’de yaşayan Türkiyelilerin 2003 yılında oluşturduğu Bridge to Türkiye (BTF) Derneği tarafından bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında koordine edilip destekleniyor.

“Final dernekle gerçekten çok güzel oluyor. Dernek Amerika’da geniş kitlelere seslenen bir oluşum, Türkiye’deki eğitim çağındaki çocuklara ve görme engellilere destek veriliyor. Sadece bu projeyle 5 görme engelli öğrenciye burs verilecek ve 16 kör okulu için Braille İngilizce öğrenim setleri basılacak.”

‘‘Dağa göz değil yürek tırmanır’’

Necdet Turhan’ın zirvelerde açtığı pankartlar da dikkat çekiyor. Bu pankartlarda “Engeller Aşılmak Sorunlar Çözülmek İçindir”, “Yaşamı Sevmek İçin Yürek Başarmak İçin Emek Gerek”, “Dağa Göz Değil Yürek Tırmanır” yazıyor. Turhan bunlar hakkında ise şunları söylüyor:

“Dağlarda açtığım pankartlar her zaman insanların dikkatini çekti. Kullandığım sloganlar hem yaşam felsefemi hem de 15 yıllık geniş zaman diliminde verdiğim mücadeleyi yansıtan şemsiye sloganlar, markam oldular.”