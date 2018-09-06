Adnan Polat: Allah Mustafa Cengiz'e yardım etsin

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, başkanlığı döneminde 2009'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde açtığı Galatasaray Futbol Okulu'nun idareci ve öğrencilerini ofisinde kabul etti. Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı, mevcut başkan Mustafa Cengiz'in önemli bir yükün altına girdiğini belirterek, "Bizim dönemimizdeki Galatasaray ile bugünkü Galatasaray arasında çok fark var. Olacakları anlattım. Maalesef oldu. Allah Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e yardımcı olsun. Çok büyük bir yükün altına girdi. Altından kalkması çok kolay değil." ifadelerini kullandı.