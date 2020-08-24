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Adana'da dünden bu yana devam eden yangın havadan görüntülendi

200 hektarın üzerinde ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi

24 Ağustos 2020 09:35

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli mevkiinde dün başlayan ve kontrol altına alınamayan orman yangınına müdahale çalışması sabah saatlerinde havadan ve karadan yeniden başladı. Yangın bölgesi günün aydınlanması ile havadan görüntülendi.

Kozan'ın Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda, dün öğle saatlerinde 3 farklı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede çevreye yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın bölgesindeki 6 mahalle jandarma tarafından tamamen boşaltıldı. Jandarma ekipleri, yangının etkili olduğu alanlara giriş ve çıkışları kapattı. Havanın kararması üzerine havadan müdahaleye ara verildi. Bugün hala kontrol altına alınamayan yangında 200 hektarın üzerinde ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

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