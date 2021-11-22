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Abdüllatif Şener: Silahların gölgesi altında Meclis'te bütçe müzakeresi olmaz

"Salonda bulunan koruma görevlilerinin dışarı alınması, müzakerelere daha sonra başlanmasını talep ediyorum”

22 Kasım 2021 16:52

İçişleri Bakanlığı’nın TBMM'deki gergin geçen bütçe görüşmeleri sırasında CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener salondaki İçişleri Bakanlığı korumalarının dışarı çıkarılmasını talep etti. Şener, “Bütçe müzakerelerinin adabına uymaz. Yasama organı, ayrı bir erktir. Bütçeye karar verecek olan yer, bu Meclis’tir. Silahların gölgesi altında bütçe müzakeresi olmaz. Salondan bulunan bütün koruma görevlilerinin dışarı alınması, müzakerelere daha sonra başlanmasını talep ediyorum” dedi.

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chpAbdüllatif Şener

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