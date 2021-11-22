Soylu'dan muhalefete: 10 bin doları alan siyasetçiyi söylerim siz de başka şeyler söylemek zorunda kalırsınız

Meclis’te İçişleri Bakanlığı’nın bütçesiyle ilgili yapılan görüşmelerde, muhalefet vekilleriyle tartışan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, komisyonu terk etti. Aranın ardından başlayan ikinci oturumda da tartışma yaşandı. Soylu, "Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var" açıklaması hatırlatılınca, "Ben 10 bin doları alan siyasetçiyi söylerim siz de başka şeyler söylemek zorunda kalırsınız” yanıtını verdi.

Soylu, terörle mücadeleye ilişkin rakamları paylaşarak 2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bugün 48 katılım olduğunu söyledi. Soylu, "Terör eylemleri sayısı 2 bin 817’den, yüzde 90’ı sınır ötesi tacizleri, bir kısmı da masum sivil insanları hedef alan, 135 sayısına inmiştir. Allah’a hamdolsun, şehirlerimizde huzur vardır. PKK, kilitlenmiştir. PKK bu yıl 5 tanesi de yurt dışından 48 kişiyi örgüte katmışken, son 5 yılda bin 43’ü ikna olmak üzere, 2 bin 72 örgüt mensubu teslim olmuştur. Kato’dan Cudi’ye, Gabar’a kadar; Şenyayla’dan Cehennem Deresi ve Kutu Deresi’ne Kazan Vadisi’ne kadar; Çemçe Madur’dan Sehi Ormanları’na, Tendürek’e kadar, terör örgütünün bütün kampları tarumar edilmiş, tüm temel üslenme alanlarına Allah'a şükür bizim evlatlarımız oturtulmuştur" dedi.

"Gevrek gevrek gülmeyin"

Tartışmanın ‘terörle mücadele’ konuşulduğu sırada yaşandı. Soylu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a dönerek, “Sürekli oradan gülmeyin. Orada evlatlarımız şehit oluyor, sen gevrek gevrek gülüyorsun” ifadelerini kullandı.

CHP’li vekillerin tepki göstermesi üzerine Soylu bu kez, “PKK’dan hep oy istediniz” iddiasında bulundu.

"Senin yalanlarını dinlemek zorunda mıyım?”

CHP'li Özkoç da “Ahlak kuralları içinde konuş, senin yalanlarını dinlemek zorunda mıyım?” dedi. Özkoç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Süleyman Soylu sorduğumuz sorulara cevap veremedi, dayanamayıp kaçtı..." ifadesini kullandı. Bu tartışmanın ardından komisyon başkanı toplantıya ara verdi.

Komisyonda görüşme tekrar başladı. Bakan Soylu tekrar komisyona döndü.

Komisyonda ikinci tartışma

Komisyonda ikinci tartışma yaşandı. Muhalefet, Bakan Soylu’ya, “Sen önce Sedat Peker’in iddialarına yanıt ver” dedi. Bakan Soylu, “Ben 10 bin doları alan siyasetçiyi söylerim siz de başka şeyler söylemek zorunda kalırsınız”diye konuştu.

Soylu: Şimdi size kimin uyuşturucu kullandığını söylerim

Uyuşturucu operasyonlardan bahsedilirken muhalefet sıralarından yine sesler yükseldi. Bakan Soylu, “Şimdi size kimin uyuşturucu kullandığını söylerim” ifadesini kullandı. Muhalefet Komisyon Başkanı Yılmaz’a, taraf tuttuğunu söylendi.

"Cumartesi Anneleri için ne yaptınız?”

Bakan Soylu ‘evlat nöbetindeki’ 33 annenin çocuklarıyla buluştuğunu söyledi, HDP’liler Soylu’ya “Yalan söylüyorsunuz. Cumartesi Anneleri için ne yaptınız?” diye sordu.

CHP'li Özkoç: İçişleri Bakanı'na soru sormam engelleniyor

CHP'li Özkoç şunları kaydetti:

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş benimle ilgili soruşturma başlatacağını söylüyor. Bu emri kimden aldığınızı çok merak ediyorum Sayın Aktaş. Sizin birinci göreviniz Türkiye Cumhuriyeti'nde emniyet teşkilatında suç işleyen kurumları soruşturmak ve araştırmaktı. Siz böyle ulvi bir görevde maaşınızı alıyor ve gurur duyacağınız bir görevi yapıyorken neden PTT'nin yönetim kuruluna gidip de 5 bin liraya tenezzül edip de oradan yönetim kurulu maaşı almayı içine sindirebildin. Bu PTT ile ilgili açılmış davalar var mıdır, vardır. Benim milletvekilim açmış, ihaleye fesat karıştırmayla, nitelikli dolandırıcılıkla ilgili Deniz Yavuzyılmaz 2 tane daha dava açmış. Hiç vicdanın acımıyor mu, Moralin bozulmuyor mu emniyet teşkilatını bu duruma düşürmekten. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz sayın emniyet müdürü? Kayıtlara geçsin istiyorum. Benim İçişleri Bakanı'na soru sormam engelleniyor.