9 yaşından 17 yaşına kadar cinsel cinsel istismara maruz kalan ve intihar eden Emre'nin ailesinden destek çağrısı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan Ahmet Emre Yıldır (25) 29 Nisan 2019’da 15. katta bulunan evlerinin camından atlayarak yaşamına son verdi. Ahmet Emre Yıldır, intiharından 1 ay önce ailesine 2002-2003 yıllarında evlerinde kalan Vedat Tarhan isimli bir akrabalarının cinsel istismarına uğradığını ve bu istismarın 2011 yılına kadar dönem dönem yaşadığını anlattı.

Yıldır ailesi, davanın biran önce sonuçlandırılması gerektiğini söyleyerek, Emre'nin davasına destek için duruşmaya katılım çağrısı yaptı. Emre'nin ablası sosyal medyadan yayınladığı video ile "Emre'nin yarım bıraktığı adalet savaşını ailesi olarak bizler yürütmekteyiz. Emre'nin 5. duruşması 15 Eylül'de Edirne'de görülecektir. Artık biz bu davanın bir an önce netlik kazanmasını istiyoruz" diyerek duruşmaya destek katılımı çağrısında bulundu.

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