Emre Yıldır'ı yıllarca istismar edip, intihara sürükleyen sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 yaşındaki Ahmet Emre Yıldır’a yıllarca cinsel istismarda bulunduğu ve intiharına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Vedat Tarhan (68) yaşındaki sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık ve avukatı, Koronavirüs salgını nedeniyle adli kontrol tedbiriyle tahliyesini isterken, gencin yakınları fenalık geçirdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu 25 yaşındaki Ahmet Emre Yıldır, 9 yaşından 18 yaşına kadar akrabası Vedat Tarhan tarafından cinsel istismara maruz kaldığını ailesine anlattıktan sonra Tarhan ile aralarında geçen konuşmayı ses kaydına alarak Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. İlerleyen süreçte Yıldır, 15. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti. Şikayet 29 Nisan 2019’da Yıldır intihar ettikten sonra işleme konuldu.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın dördüncü celsesi bugün saat 14.00’da başladı. Hakkında müebbet istemiyle dava açılan ve Çanakkale Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Vedat Tarhan duruşmaya SEGBİS sistemiyle bağlandı.