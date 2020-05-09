75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu düşmanı Koronavirüs

09 Mayıs 2020 09:28
Hakan Aksay'la Kuzey Gündemi'nde bu hafta |
-Orta Asya'da iktidar değişiklikleri sürüyor. 'Kazak modeli' sarsıldı.
-Kazakistan iktidarının üç liderinden biri koltuğunu kaybetti, yeni Başkan Tokayev, Nazarbayev'in kızı Dariga'yı, Senato Başkanlığı görevinden aldı
-Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, İkinci Dünya Savaşı’nın derslerini yazdı: Savaşta SSCB 26, Çin 15, Almanya 13 milyon kurban verdi
-Doç. Dr. İkbal Dürre ve kıdemli tercüman Metin Uçar bayram kutlamalarını ve Korona ile savaşı Kuzey Gündemi'ne değerlendirdi: Savaş'ın 75. Yıldönümü etkinliklerinin çoğu Korona nedeniyle iptal edildi. Koronavirüsle mücadelede Moskova'da iyimserlik yerini tedirginliğe bıraktı
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