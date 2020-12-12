T24 LogoT24 Logo
Haberler

75 yaşındaki vatandaşın konuşması gündem oldu: Bu derece hırsızlık görmedim, 6 maaş alıyor üstüne beni tehdit ediyor, ulan sen kimsin

"Ben sabah elimi yıkadığım zaman vergi veriyorum"

12 Aralık 2020 09:18

Sokak röportajı sırasında kendisine uzatılan mikrofona konuşan 75 yaşındaki vatandaşın, Tunus'a yapılan 5 milyon dolarlık hibeyi eleştirdiği sırada yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu.

Tüylü Mikrofon isimli Youtube kanalında yer alan röportajda, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un birden çok maaş aldığı yönündeki haberleri hatırlatan vatandaş, "Bu derece israf ve hırsızlık görmedim. Ben hayatımda hiçbir devlet memurunun 6 maaş birden aldığını görmedim. Utanmadan bir de 'kızdırmayın beni' diyor. Ulan sen kimsin" dedi. 

"Ben halkım" diyen vatandaş, "Benim paramı alıyorsun sen. Ben sabah elimi yıkadığım zaman vergi veriyorum. Benim paramla çalışıyorsun, beni tehdit ediyorsun" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

TIKLAYIN - Fatmanur Altun'dan '4 maaş' savunması: Devlet adamlarının yediklerini içtiklerini sorgulatmaya çalışanlar halkı düşünenler değildir

TIKLAYIN -CHP, birden fazla maaş alan AKP'li ve iktidara yakın isimleri listeledi: Arpalık Aile Şirketi

TIKLAYIN - Mahkemeden, Fahrettin ve Fatmanur Altun ile ilgili 6 paylaşıma engelleme: Cumhurbaşkanlığı’nın kurumsal itibarı zedeleniyor

ETİKETLER

Tunus'a hibe edilen 5 milyon dolarSokak röportajıTüylü Mikrofonulan sen kimsin6 maaş

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Ocak 2021

CHP'li Başarır: AKP 5 şirket için Kamu İhale Kanunu maddelerinde 198 kez değişiklik yaptı

Sezgin Tanrıkulu: Asıl mesele, İrfan Fidan'a oy veren 107 yüksek yargıçtadır; Yargıtay'ın yüz karasıdırlar

İzmir'in yüksek kesimlerine kar yağdı

Davutoğlu'ndan kendisi için "Açıklasaydık insan içine çıkamazdı" diyen Bahçeli'ye 'Hodri meydan'

Ordu'da köylünün HES isyanı: "Makineyi değil halkı koruyacaksınız"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Nusret'in köpük banyolu, bornozlu otel tanıtımı sosyal medyada gündem oldu...

'Bağcılar'da su satan çocuk' videosu kurgu çıktı; YouTuber Fariz B....

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

UltrAslan'dan Rasim Ozan'a: Yalı Sever FETÖ artığının şimdi de Yalı...

Yaşadığı 'ekstrem orgazm' sonu oldu; beynindeki damarlar yırtılınca hayatını kaybetti...

Netflix, İstanbul'da açacağı ofis için iş ilanı verdi ...

Fatih Altaylı: Mesut Özil'e 6 milyon euro birtakım müteahhitlerin kesesinden,...

Paylaştığı bir videoda cinsel organı gözüken Nusret'e soruşturma açıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Nusret'in köpük banyolu, bornozlu otel tanıtımı sosyal medyada gündem oldu...

'Bağcılar'da su satan çocuk' videosu kurgu çıktı; YouTuber Fariz B....

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24