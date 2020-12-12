75 yaşındaki vatandaşın konuşması gündem oldu: Bu derece hırsızlık görmedim, 6 maaş alıyor üstüne beni tehdit ediyor, ulan sen kimsin

Sokak röportajı sırasında kendisine uzatılan mikrofona konuşan 75 yaşındaki vatandaşın, Tunus'a yapılan 5 milyon dolarlık hibeyi eleştirdiği sırada yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu.

Tüylü Mikrofon isimli Youtube kanalında yer alan röportajda, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un birden çok maaş aldığı yönündeki haberleri hatırlatan vatandaş, "Bu derece israf ve hırsızlık görmedim. Ben hayatımda hiçbir devlet memurunun 6 maaş birden aldığını görmedim. Utanmadan bir de 'kızdırmayın beni' diyor. Ulan sen kimsin" dedi.

"Ben halkım" diyen vatandaş, "Benim paramı alıyorsun sen. Ben sabah elimi yıkadığım zaman vergi veriyorum. Benim paramla çalışıyorsun, beni tehdit ediyorsun" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

TIKLAYIN - Fatmanur Altun'dan '4 maaş' savunması: Devlet adamlarının yediklerini içtiklerini sorgulatmaya çalışanlar halkı düşünenler değildir

TIKLAYIN -CHP, birden fazla maaş alan AKP'li ve iktidara yakın isimleri listeledi: Arpalık Aile Şirketi

TIKLAYIN - Mahkemeden, Fahrettin ve Fatmanur Altun ile ilgili 6 paylaşıma engelleme: Cumhurbaşkanlığı’nın kurumsal itibarı zedeleniyor