CHP, birden fazla maaş alan AKP'li ve iktidara yakın isimleri listeledi: Arpalık Aile Şirketi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi tarafından hazırlanan “Arpalık Aile Şirketi” adlı broşürde birden fazla maaş alan eski AKP yöneticileri, milletvekilleri ve iktidara yakın kişiler hakkında bilgilere yer verildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Çalışmada, birden fazla maaş alan Cumhurbaşkanlığı bürokratları, Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları, eski bakanlar, eski milletvekilleri ve yakınlar sıralandı. Çalışma kapsamında bakan yardımcısı olan eski vekiller, aile yakınları ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yönetimlerinde yer alan eski bakan, milletvekilleri ve aile yakınları da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı'nda birden fazla maaş alan isimler

CHP’nin çalışmasına göre, birden fazla maaş alan Cumhurbaşkanlığı bürokratları, Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları ve Cumhurbaşkanlığı kurul üyeleri sırasıyla şöyle:

Fahrettin Altun (Borsa İstanbul), Ali Taha Koç (Türksat), Metin Kıratlı (Borsa İstanbul), Uğur Ünal (TDİ), Yunus Arıncı (VakıfBank, Borsa İstanbul), Arda Ermut (THY, Varlık Fonu), Mehmet Zahid Sobacı (BİK Yönetim Kurulu Başkanı), Maksut Serim (Halkbank), Sefer Turan (TTNET), Hamdi Kılıç (BİK), Fecir Alptekin (BİK), Saadet Oruç (BİK), Mehmet Akarca (BİK), Muhammet Mücahit Küçükyılmaz (BİK), Ahmet Karayiğit (Kamu Görevlileri Etik Kurulu), Hasan Nuri Yaşar (YÖK); Yiğit Bulut (Türk Telekom), Meltem Taylan Aydın (Halkbank), Cemil Ragıp Ertem (VakıfBank), Gülnur Aybet (Ziraat Bankası), Asım Aykan (Etik Kurulu Üyesi).

Cumhurbaşkanı başdanışmanı maaşı da alan eski milletvekilleri ise Mehmet Uçum, Seyit Sertçelik, Gülay Samancı, Rehe Denemeç, İhsan Şener, Oktay Saral, Mustafa Akış, Ayşe Türkmenoğlu, Gülşen Orhan, İsrafil Kışla ve Hamza Yerlikaya olarak belirlendi.

Birden fazla maaş alan bakanlar ve vekiller

Çalışmada birden fazla maaş alan eski bakanlar; Naci Ağbal (Vakıf Katılım), Faruk Çelik (Ziraat), Atilla Koç (Turkcell), Abdülkadir Aksu (VakıfBank), Mehmet Hilmi Güler (Turkcell, Belediye Başkanı), Köksal Toptan (Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı) diye sıralandı.

CHP’nin çalışmasında birden fazla maaş alan eski milletvekilleri ise Şahap Kavcıoğlu (VakıfBank), Sadık Yakut (VakıfBank), Halil Aydoğan (VakıfBank), İsmail Alptekin (VakıfBank), Mahmut Kaçar (Ziraat Bankası), Gülseren Topuz (Takasbank), Nureddin Nebati (Türk Telekom), Salim Dursun (Türk Telekom), Edibe Sözen (BİK, Rektör), Ziyaeddin Akbulut (Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi).

Büyükelçi maaşı alan eski vekiller

Çalışmada büyükelçi maaşı alan eski bakan, milletvekilleri ve bürokratlar ise Egemen Bağış, Lütfullah Göktaş, Ayşe Hilal Sayan Koytak, Merve Kavakçı, Hasan Murat Mercan, Abdülkadir Emin Önen, Şaban Dişli, Tülin Erkal Kara, Zekeriya Akçam olarak sıralandı.

Bakan yardımcıları olan yakınlar ve vekiller

Çalışmada bakan yardımcısı olan aile yakınları Fatma Varank, Ayşe Ergezen, Mehmet Fatih Kacır, Mehmet Hadi Tunç, Hadir Alpaslan olarak sıralanırken; bakan yardımcısı maaşı alan eski vekiller ise Fatih Metin, Zekeriya Birkan, Ahmet Koca, Halil Erdemir, Mehmet Ersoy, Suay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu olarak belirlendi.