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Muammer Brav'la 'Ekşın'

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı! | Jüri Başkanı Ercan Kesal: Adil olalım ama ilham verici filmler için de cesaret gösterelim

Festival Direktörü Ahmet Boyacıoğlu ve Jüri Başkanı Ercan Kesal, Muammer Brav'a anlattı

04 Ekim 2020 17:50

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı. Koronavirüs salgını koşullarında düzenlenen festivalin direktörü Ahmet Boyacıoğlu ve Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Ercan Kesal, Muammer Brav'ın hazırladığı 'Ekşın'a konuk oldu.

Kesal, "Salgının medikal etkisinden çok psikolojik etkileri oldu. O yüzden yapılan şey cesaretli" derken, Boyacıoğlu ise "Zorlu bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Ben bu iş yapılmalı diye düşünüyordum" diye konuştu.  

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle düşük katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, pandemi önlemleri alındı. Açık havada ve sosyal mesafeli olarak izlenebilecek filmlerde seyirciler film boyunca maskeli olacak. 

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı olan Ercan Kesal, pandemi koşullarında yapılan festivali "Salgının psikolojik etkileri oldu. Bu yüzden yapılan şey cesaretli bir şey. Ama pervasız bir hadsizlikle yapılan bir şey değil. Tedbiri alınmış, seyircisiyle buluşmak için sonuna kadar gayret eden bir festival. Bu yüzden burada olmak önemli" diye değerlendirdi. 

'İlk gösterim ön koşulu' tartışmaları

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ilk kez uygulanan 'ilk gösterim ön koşulu'  tartışmaları hakkında festival direktörü Ahmet Boyacıoğlu, " İlk gösterim koşulu getirdiğimiz halde festivale 47 uzun metraj, 46 belgesel, 206 tane belgesel başvurdu. Onu getirmeseydik herhalde bu rakamlar 80'ler 90'lar, 200'den 400'e falan fırlayacaktı. Eğer bütün festivaller bunu yaparlarsa o zaman 15-20 değil, belki 50 film ön plana çıkar. Bence ön koşul gerekli, bu kadar çok üretimin yapıldığı bir ülkede kesin gerekli" dedi. 

"Adil olalım ama ilham verici filmler için de cesaret gösterelim"

Ercan Kesal da, "Öznel bir jüriyiz biz. Neticede dünyanın en iyi filmlerini seçecek değiliz. Kendi beğenilerimize yakın filmleri seçeceğiz. Bizim beğenilerimiz mutlaka yansıyacaktır. Ama şunu unutmayalım; festivalin sonuçlarına göre yönetmen arkadaşlar bir sonuç çıkartacaklardır. Bu yüzden onları yanlış etkilemek tehlikesini yaşamayalım. Adil olalım ama ilham verici filmler için de cesaret gösterelim" diye konuştu.

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