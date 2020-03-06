5 Dakika Adalet: Barış Terkoğlu'nun tutuklanma gerekçesi daha önce zaten yapılmış bir haber

T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlallerini değerlendirdiği 5 Dakika Adalet'te bu hafta Yunanistan sınırında bekleyişleri süren sığınmacıların durumunu, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasını, Ankara'da Sputnik çalışanı gazetecilere yapılan saldırıları ve talepleri hala karşılandığı için ölüm orucuna devam eden Grup Yorum üyelerine ilişkin son durumu değerlendirdi.

-Türkiye-Yunanistan sınırında insanlık trajedisi yaşanıyor. Yunan polisi, sınırda bekleyen mültecilere, sığınmacılara gaz bombalarıyla kurşunlarla saldırıyor. Yunanistan'ın ittiği insanların geri dönmemesi için Türkiye bin özel harekatçıyı sınıra yerleştiriyor. Kamuoyu ise mültecilerin, sığınmacıların neden ülkelerini bıraktığını, neden çocuk yaptıklarını tartışmakla meşgul.

-Gazeteci Barış Terkoğlu, 9 yıl aradan sonra yeniden tutuklandı. Kaçma ve delil karartma şüphesi bulunmamasına rağmen tutuklanan Terkoğlu'nun tutuklanmasına, daha önce zaten yapılmış bir haber gerekçe gösteriliyor.

-Ankara'da Sputnik'te çalışan üç gazeteci, yapmadıkları haber nedeniyle gözaltına alındı. Gazeteciler gözaltına alınmadan önce evlerine bazı gruplar gitti ve tacizde bulundu. Bu grupların gazetecilerin kapı adreslerini nereden öğrendikleri hala bilinmiyor.

-Grup Yorum üyelerinin ölüm orucu eylemi sürüyor. Kritik eşiğe gelen eylemle ilgili artık harekete geçilmesi gerekiyor.