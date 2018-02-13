"Mazot yakıyoruz, şehit vermen önemli değil" denilerek otobüse alınmayan şehit annesi: 2.5 lira için beni azarladılar

Adana'da ücretsiz ulaşım kartı olmasına rağmen otobüs şoförü tarafından para istenen şehit annesinin, Bingöl- Elazığ Karayolu'nda 24 Mayıs 1993 tarihinde PKK mensupları tarafından şehit edilen silahsız 33 askerden biri olan Mehmet Tura'nın annesi Zübeyde Tura olduğu belirlendi. Zübeyde Tura (60), "2.5 lira için beni azarladılar, bana sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum" dedi. 4 Şubat günü şehir içi ulaşıma hizmet veren özel halk otobüsünde yaşandı. Torunuyla birlikte Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde otobüse binen şehit annesi Zübeyde Tura, kendisine verilen ücretsiz ulaşım kartını kullandı. Ancak otobüs şoförü Eren G., Tura'dan yolcu ücreti olan 2.5 lirayı istedi. Şehit annesi ve otobüs şoförünün konuşma anları, aracın güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şehit annesinin, "O zaman devlet niye verdi bu kartı bize?" dediği, otobüs şoförünün ise "Allah belasını versin bu devletin" diyerek cevap verdiği görüldü. Devletin kendilerine para vermediğini iddia eden otobüs şoförünün şehit annesine söylediği sözler, yolcuların da tepkisini çekti. Bunun üzerine Adana Valiliği harekete geçti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüyü inceleyip, otobüs şoförünü tespit etti. Otobüs şoförü Eren G., hakkında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.