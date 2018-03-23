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"Gittiğim her mekanın cirosunu hesaplarım"

23 Mart 2018 16:39

Emre Saygı'nın hazırlayıp sunduğu, Türkiye'nin ilk interaktif talk show programı 'Hadi Be'nin konuğu, son dönemde 'Düğüm Salonu' filmi ve 'Jet Sosyete' dizisiyle seyirci karşısına çıkan oyuncu Şahin Irmak oldu. "Gittiğim her mekanın cirosunu hesaplarım" Emre Saygı, programın yeni bölümü 'Doğru-Yanlış'ta Şahin Irmak'a üzerinde 'doğru' ve 'yanlış' yazan iki kart verdi, okuduğu cümleler karşısında kendisi için uygun olanı göstermesini istedi. Ünlü oyuncu, “Gittiğim her mekanın cirosunu hesaplayıp tahminde bulunurum”, “Samimi olduğum birinin üstüne araba sürüp korna çalmışlığım olmuştur” ve “Hesap öderken hep yıpranmış parayı veririm” cümlelerine 'doğru', "Burnumu sildikten sonra mendili açıp marifetime bakmışlığım olmuştur" ve "Bıyıklarım için özel bakım ürünleri kullanıyorum" cümlelerine de 'yanlış' kartını gösterdi.

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