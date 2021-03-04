Galatasaraylıların tepki gösterdiği Cüneyt Çakır'ın 3 yıl önceki VAR açıklaması gündemde

Galatasaray’ın deplasmanda MKE Ankaragücü’ne 2-1 yenildiği maçın ardından sarı-kırmızılılara verilen penaltı ve kırmızı kart kararları tartışılırken, karşılaşmanın Video Asistan Hakem'i (VAR) Cüneyt Çakır’a da tepkiler geldi.

Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada Çakır'ın 2018 yılında VAR sistemiyle ilgili açıklamalarını hatırlattı.



Çakır söz konusu açıklamada "Bu sistemde adalet duygusu var. Bu gerçekleşecek. Bizleri büyük hatalardan koruyacak" demişti.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve yönetici Abdurrahim Albayrak, maç sonu yaptıkları açıklamalarda hakem yönetimine tepki gösterirken, VAR hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi. Terim, birkaç gün önceki Trabzonspor-Fenerbahçe maçında da VAR hakemi olarak görev yapan Çakır'ın bu maça atanmasını anlamadığını söyledi. Sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar da penaltı ve kırmızı kart pozisyonlarında VAR hakeminin maçın baş hakemi Halil Umut Meler'i pozisyonları izlemeye davet etmemesine tepki gösterdi.

"Yeter, adalet kalmadı"

Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, "Trabzon'da verilmeyen bir penaltı, VAR'da kim var Cüneyt Çakır var. Kimseyi çağırmıyor, çok güzel, muhteşem. Dün akşam Malatyaspor Başkanı isyan ediyor, hakem göremedİm diyor. Şimdi biz de isyan ediyoruz. Mohamed'i böyle mi durdurmak istiyorsunuz. Adalet istiyoruz adalet. Olmuyor. Yeter artık futbolda adalet kalmadı" diye konuşmuştu.

"Apar topar atandı"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de maç sonu yaptığı açıklamalarda, VAR hakemi Cüneyt Çakır’ı eleştirerek, "2 gün evvel, VAR’da değil mi Çakır, buraya neden apar topar atandı onu anlamış değilim. Orada skandal bir karara imza atmış. Hiç çağırma veya müdahale etme yok. Hele hele özellikle, Mohamed'in kırmızı kartı çok yazık. O zaman resmen kafasıyla dirseğine doğru gidiyor attırmak için" ifadelerini kullanmıştı.

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