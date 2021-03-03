Abdurrahim Albayrak: Yeter artık adalet istiyoruz, futbolda adalet kalmadı

Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Ankaragücü maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Yeter artık adalet istiyoruz, futbolda adalet kalmadı" dedi.

Albayrak, "Trabzon'da verilmeyen bir penaltı, VAR'da kim var Cüneyt Çakır var. Kimseyi çağırmıyor, çok güzel, muhteşem. Dün akşam Malatyaspor Başkanı isyan ediyor, hakem göremedİm diyor. Şimdi biz de isyan ediyoruz. Mohamed'i böyle mi durdurmak istiyorsunuz. Adalet istiyoruz adalet. Olmuyor. Yeter artık futbolda adalet kalmadı. Yeter buramıza geldi, nedir bu be. Niye biz çoluk çocuğumuzu bırakıp buraya geliyoruz neden kar kış demeden çalışıyoruz. Konuştun mu cezayı basıyorlar size. Kardeşim kırmızı kart mı bu hareket. Trabzon'daki penaltının babasıdır yeter be. Ömür boyu men etsinler ben de bırakayım bu mesleği kime hizmet ediyoruz yeter ya. Adalet istiyoruz farklı bir şey istemiyoruz. Çıkıyoruz, iyi oynamayabiliriz tamam. Sen rahat uyuyabilecek misin bu gece. Nedir kastınız" ifadelerini kullandı.