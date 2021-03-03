Fatih Terim: 2 gün evvel Trabzon'da skandal bir karara imza atan Cüneyt Çakır, bugün apar topar bu maça atandı

Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim, 2-1 kaybettikleri Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hakeme tepki gösteren Terim, "2 gün evvel Trabzon'da skandal bir karara imza atan Cüneyt Çakır, bugün apar topar bu maça atandı"

Terim, "Devreye 0-0 girmek bizim için hoş olmadı açıkçası. 1-0 geride girmemiz pardon. Geçen sene Beşiktaş maçında Vida'nın ayağından seken pozisyonda Cüneyt Çakır bize öyle bir izah etti ki özür dileyecektik. Kendisi VAR'daydı, bu nereden geliyor. Şimdi maçın içerisinde vermediğinde izah et, verdiğinde istediğin gibi yaklaş… Hepimiz pandemi dönemi tuhaf olduk yeni bir kültür gelişiyor" dedi.

VAR hakemi olarak Çakır'ın atanmasını eleştiren Terim, "2 gün evvel, VAR’da değil mi Çakır, buraya neden apar topar atandı onu anlamış değilim. Orada skandal bir karara imza atmış. Hiç çağırma veya müdahale etme yok. Hele hele özellikle, Mohamed'in kırmızı kartı çok yazık. O zaman resmen kafasıyla dirseğine doğru gidiyor attırmak için" ifadelerini kullandı.

"Luyindama'dan özür dileyeceğim"

"Hani yeterli şiddet görmemişti Alanya’daki Zorbay hoca. 4 dikişi kanamayı yeterli görmedi o. Tabii mağlubiyeti hiçbir zaman hakemlere yormadım da geçen haftalardan beri tuzaktır diyorum. Galatasaray daha kolay veriliyor, verilmiyor. Bizim kronolojik olarak sıralayabiliriz. Kimseyi ilgilendirmez bizim iyi veya kötü oyunumuz. Ama doğru karar yanlış karar herkesi ilgilendirir. O zaman hangisi kırmızı kart, neredesin VAR? bunlar VAR’a gidip gelmeyi zül addediyorlar. Hem gücümüz hem yüreğimizi herkese yeter. Ama ben çıkıp diyorum ki Luyindama’nın yaptığı kırmızı kart. E değilmiş özür dileyeceğim şimdi. Hangisi doğru kardeşim. Cüneyt hoca bize izah etti ya. Dedim ya özür dileyecektim."

"Kime gitsek seyircili oynuyoruz"

"Biz yine tribünlerle oynadık. Seyirciyle oynadık. Biz kime gidersek seyirciyle oynuyoruz. Her şeye uyuyoruz tek kelime de kimseye etmiyoruz. Gözlemci ve temsilciyle konuştum devre arası. Kuralı tam öğrenelim ki hukuken sahaya çıkmazsak, onlar sahayı terk etmezsek oynamıyoruz diyelim ama karşılığında bir kural yok bugün doluydu. Açıkçası bizim oyunumuzu kritik edebilirler, ben de oyuncularımla kendi aramda edebilirim."

"Türkiye'de hakem mi kalmadı"

"Allah rızası için kronometre tutuyoruz, 6 dakika mı uzatma 2. yarı. 3 dakika 1 saniye sadece Mohamed’in atılışı. Yalandan geliyorsun 85’te kaleciyi ikaz ediyorsun. 4. Hakemden rica ettim, sakın kaleciye sarı kart göstermesin bize hakaret olur. Futbolu bize öğretmeye kalkmasınlar. Genç hakemlere destek olalım diye, hakemlerin kararını doğru bulalım diye çırpınıyoruz. Bundan sonra burada da ismen soyad olarak ceza almamaya özen göstererek açıklayacağım. Bir standart bulamadık. Doğru bildiğini ver ama yok. İnanın bana, bunları çok gördük, çok yaşadık hepsinin altından kalktık. Bundan sonra her olanı, kendimize de ama öbürlerini de ismen söyleyeceğim. Cüneyt Çakır sürekli VAR hakemi midir? Hakem mi kalmadı Türkiye’de. Hadiseler de hala devam ediyor verip vermediği kararlarla."