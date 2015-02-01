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Tartışmalı iç güvenlik paketi Meclis'te

Meclis'te 'İç Güvenlik Paketi' olarak adlandırılan düzenlemenin görüşmeleri sırasında AK Partili millletvekilleri ile muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktı. Tokmak, gong ve bardakların karıştığı olayda, HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, CHP Milletvekilleri Musa Çam, Aykut Erdoğdu, Mahmut Tanal ile Refik Eryılmaz, yaralandı. Kürkçü'nün kafasından yaralanmasına neden olduğu iddia edilen gongun Genel Kurul'a verilen aranın ardından yerinde olmadığı görüldü.

T24Derleyen: T24

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