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Hasan Cemal'in Rojava yazıları

Rojava'da neler oluyor? "Rojava Devrimi" nedir? Rojava Devrimi, Ankara'yla Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ni neden rahatsız ediyor? Abdullah Öcalan ve PKK Rojava devriminin neresinde? Mesud Barzani yönetimi Rojava'yla sınırlarına neden hendek kazıyor? Tayyip Erdoğan ile Mesud Barzani birlikte Rojava'ya ambargo mu uyguluyorlar? Rojava'daki durum Türkiye'deki çözüm sürecini nasıl etkiler?

T24Derleyen: T24

ETİKETLER

Hasan CemalRojavayazı dizisiKürdistanSuriyeIrakTürkiyeçözüm sürecihaber

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28 Nisan 2014

Beni yaşadığım topraklardan söküp atmaya ne hakları var?

Şırnak ve Hakkari’deki sınır köylerinin 1994’te boşaltılmasından sonra göçe zorlanan yaklaşık 12 bin Türkiyeli Kürt bugün Mahmur Kampı’nda yaşıyor. Çölü andıran, akrep kaynayan Mahmur artık yeşiller içinde; belediyesi, kadınların işlettiği pastanesi ve akademisi olan koca bir yerleşim merkezi. Ancak kamp ne kadar gelişse de bazı sorular değişmiyor. Söz Mustafa Emmi, Beriwan Ana ve Kara kardeşlerin…

Hasan Cemal

27 Nisan 2014

Erdoğan’la Barzani akıllarını ekmek peynirle yerlerse...

Rojava’da yarın ne olur? İnsanlar Baas diktasından demokratik özerkliğe geçmenin heyecanını yaşarken Erdoğan’la Barzani bölgeyi istikrarsızlaştırabilirler mi? Kol bükeyim derken kendilerine de sirayet edebilecek bir yangın çıkarabilirler mi?

Hasan Cemal

26 Nisan 2014

Petrol labirentinde emperyalizmin giydirdiği giysiler parçalanırken...

Not defterimde iki sözcük; petrol ve barış! Biri şunları söylemiş: “Irak petrolü, Kerkük-Yumurtalık, Irak Kürdistanı petrolü de Taktak-Ceyhan boru hatlarından Akdeniz’e ulaşıyor. Kürdistan’la Türkiye arasında bir petrol, bir de doğal gaz hattının inşaatı sürüyor.

Hasan Cemal

25 Nisan 2014

YPG’li komutan: Türkiye sonunda bizi de bir realite olarak tanıyacak!

YPG’li bir komutan gece yarısı Kamışlı’da anlatıyor, Türkiye Süleyman Şah Türbesi’ndeki birliğin değişimi için YPG ile temas kurmuş. Sınırdaki YPG’ye “Kapıda bizim bayrağın altından geçmek istemezlerse, zorluk çıkarmayın” talimatı verilmiş...

Hasan Cemal

24 Nisan 2014

Sevgili Hrant Dink kardeşime, Rojava’dan 24 Nisan mektubu!

Sevgili kardeşim; sana bu mektubu tarih boyunca acıyla yoğrulmuş Mezopotamya’dan yazıyorum. 24 Nisan Soykırım acını paylaşıyorum.

Hasan Cemal

23 Nisan 2014

PYD lideri: Kürt fobisinden kurtulsa bütün Ortadoğu Türkiye'nin olur!

Rojava'nın önde gelen güçlü partisi PYD'nin lideri Salih Müslim'le bu kez yollarımız Süleymaniye'de kesişti. Üç mesajı var Erdoğan'a: 1) Irak Kürdistanı’ndaki büyük yanlışı 20 yıl sonra Rojava’da tekrarlamayın! 2) Kürt fobisinden bir an önce kurtulun, bütün Ortadoğu sizin olur! 3) Tarihten ders çıkarın!

Hasan Cemal

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