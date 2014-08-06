'Affedersiniz Ermeni' tartışması

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Başbakan Erdoğan'ın katıldığı bir TV programında söylediği "Benim için bir ara neler dediler. Gürcü dediler. Affedersin daha çirkinini söylediler, Ermeni dediler" sözleri tartışmaya neden oldu
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06 Ağustos 2014 02:42
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07 Ağustos 2014 13:37
'Biz Ermeniyiz, hakiki ırkçılıları tanırız; oyum Erdoğan'a...'
07 Ağustos 2014 12:12
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07 Ağustos 2014 11:04
Washington Post, Erdoğan'ın açıklaması sonrası Türkiye'de yaşayan birçok Ermeni vatandaşın ötekileştirildiğini düşündüğü, hatta korktuğu belirtti
06 Ağustos 2014 21:50
MHP Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, “Afedersiniz Ermeni olmak suç mu?" başlıklı bir bildiri yayınladı
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