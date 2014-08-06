T24 LogoT24 Logo

'Affedersiniz Ermeni' tartışması

Başbakan Erdoğan'ın katıldığı bir TV programında söylediği "Benim için bir ara neler dediler. Gürcü dediler. Affedersin daha çirkinini söylediler, Ermeni dediler" sözleri tartışmaya neden oldu

T24Derleyen: T24

ETİKETLER

ermeniaffedersiniz ermenibaşbakantayyip erdoğan

Paylaş:

06 Ağustos 2014 02:42

'Benim için Gürcü dediler. Affedersin daha çirkinini söylediler, Ermeni dediler'

Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan, anket yasağını canlı yayında deldi

07 Ağustos 2014 17:59

"'Beyaz bereliler' artık 'Başbakan bize yol açtı' diye düşünebilir"

Ümit Kıvanç, Başbakan Erdoğan'ın "Afedersiniz Ermeni dediler" sözü üzerine yazdı

07 Ağustos 2014 13:37

Markar Esayan 'Affedersiniz Ermeni dediler' tartışmasında Erdoğan'ı nasıl savundu?

'Biz Ermeniyiz, hakiki ırkçılıları tanırız; oyum Erdoğan'a...'

07 Ağustos 2014 12:12

Agos'tan 'Afedersiniz Ermeni dediler' sözü için Erdoğan'a: Allah affetsin

Agos, Başbakan'a Hucurat suresini hatırlattı: Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık; sonra da, birbirinizi tanıyasınız diye milletlere ve kabilelere ayırdık

07 Ağustos 2014 11:04

Washington Post: Erdoğan Ermenilerin 'aşağılık' olduğunu düşünüyor

Washington Post, Erdoğan'ın açıklaması sonrası Türkiye'de yaşayan birçok Ermeni vatandaşın ötekileştirildiğini düşündüğü, hatta korktuğu belirtti

06 Ağustos 2014 21:50

MHP'li Tuğrul Türkeş: Afedersiniz Ermeni olmak suç mu?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, “Afedersiniz Ermeni olmak suç mu?" başlıklı bir bildiri yayınladı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24