Washington Post: Erdoğan Ermenilerin 'aşağılık' olduğunu düşünüyor

ABD'nin en saygın gazetelerinden Washington Post, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na atfen "Sen Alevisin, çık bunu açıkla" sözlerinin tepkiye yol açmasını değerlendirirken kullandığı, "Affedersin çok daha çirkin şeylerle, Ermeni diyen oldu" şeklindeki ifadelerini Ermenilere yönelik bir hakaret olarak değerlendirdi.

Adam Taylor imzasını taşıyan haber, "Ermenilik bir aşağılıklık mıdır? Görünüşe göre Türkiye Başbakanı öyle olduklarını düşünüyor" başlığıyla verildi. Haberde, Erdoğan'ın o ifadeleri kullandığı bölümün videosu okuyucular ile paylaşıldı. Söz konusu açıklamalarının sosyal medyada hızlı bir şekilde eleştirildiğine vurgu yapıldı. Cihan'da yer alan habere göre, Türkiye'yi hala evi olarak gören 70 bin Ermeni vatandaşın olduğu ve birçoğunun bu yorumlar karşısında ötekileştirildiğini düşündüğü, hatta korktuğu ifade edildi.

Kürtler ve Ermenilere yönelik bazı adımlara rağmen Başbakan Erdoğan'ın sıklıkla etnik ve dini farklılıklara değinmesi sebebiyle eleştirildiğinin dile getirildiği haberde, Başbakan'ın Sünni kimliğini de ön plana koyduğuna dikkat çekildi. Kemal Kılıçdaroğlu'na "Sen Alevi olabilirsin, ben Sünni'yim" ifadelerini kullanması, Selahattin Demirtaş'a ise Zaza demesi buna örnek olarak gösterildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaşıldığı bir zamanda Erdoğan'a yönelik eleştirilerin arttığına dikkat çekilerek, "Türk Başbakan cumhurbaşkanlığını deklare etmekten birkaç gün uzakta ve otoriter kurallarla geçen 10 yıldan sonra ciddi bir tepki ile karşı karşıya" ifadeleri kullanıldı.