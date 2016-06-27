T24 LogoT24 Logo

6 yıl sonra gelen Türkiye-İsrail mutabakatı

2009'da Davos Zirvesi'nde dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ve dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres arasındaki 'One Minute' tartışmasıyla gerilen Ankara-Tel Aviv ilişkileri, 31 Mayıs 2010'da yaşanan Mavi Marmara baskınıyla kriz boyutuna ulaştı. İHH İnsani Yardım Vakfı ile Özgür Gazze Hareketi'nin organize ettiği ve Gazze'ye insani yardım taşıyan 6 gemiye İsrailli askerler tarafından yapılan baskınla 9 Türk'ün öldürülmesinin ardından yapılan görüşmeler mutabakatla sonuçlandı. Türkiye'nin özür, tazminat ve Gazze ablukasının hafifletilmesini öngören mutabakatı Başbakan Binali Yıldırım, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu'yla eş zamanlı olarak açıkladı.

T24Derleyen: T24

ETİKETLER

Türkiyeİsrailmutabakattüm haberler

Paylaş:

27 Haziran 2016 20:31

Emekli Büyükelçi Korutürk: Hükümet dış politikada kabadayılığın işe yaramadığını gördü

Emekli Büyükelçi Osman Korutürk, Gazze konusunda anlaşmanın yeni bir şey getirmediğini söyledi

27 Haziran 2016 18:33

"Türkiye mutabakatla Gazze ablukasını tanıdı; Hamas'ın askeri faaliyetlerde bulunmaması dışında her şey aynı"

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için varılan mutabakat yarın imzalanacak

27 Haziran 2016 18:30

“İsrail’le anlaşma Erdoğan için zafer”

Jerusalem Post yazarı: Erdoğan'la ilişkileri gerçekten normalleştirmenin bir yolu yok

27 Haziran 2016 16:05

Mavi Marmara'yla başlayan krizde mutabakat metni açıklandı; işte Türkiye-İsrail ilişkilerinin 6 yılı

Mutabakatı, Başbakan Yıldırım ve İsrailli mevkidaşı Netanyahu eş zamanlı olarak açıkladı

27 Haziran 2016 16:26

Netanyahu: Gazze'ye deniz ablukası sürecek, İsrail doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılacak

"Mutabakat, Türkiye topraklarından İsrail'e yönelik terörist faaliyetlere izin vermeyecek"

27 Haziran 2016 15:44

Başbakan: İsrail'in özür dilemesini sağladık; Gazze'ye ilk insani yardım cuma; Hamas ofisleri açık kalacak

"Mutabakat metni yarın imzalanacak; Gazze'ye gemiyle götürülecek yardım 10 bin ton"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24