6 yıl sonra gelen Türkiye-İsrail mutabakatı

2009'da Davos Zirvesi'nde dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ve dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres arasındaki 'One Minute' tartışmasıyla gerilen Ankara-Tel Aviv ilişkileri, 31 Mayıs 2010'da yaşanan Mavi Marmara baskınıyla kriz boyutuna ulaştı. İHH İnsani Yardım Vakfı ile Özgür Gazze Hareketi'nin organize ettiği ve Gazze'ye insani yardım taşıyan 6 gemiye İsrailli askerler tarafından yapılan baskınla 9 Türk'ün öldürülmesinin ardından yapılan görüşmeler mutabakatla sonuçlandı. Türkiye'nin özür, tazminat ve Gazze ablukasının hafifletilmesini öngören mutabakatı Başbakan Binali Yıldırım, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu'yla eş zamanlı olarak açıkladı.