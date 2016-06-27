Netanyahu: Gazze'ye deniz ablukası sürecek, İsrail doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 31 Mayıs 2010'da Gazze'ye yönelik insani yardım götüren Mavi Marmara gemisinde 9 Türk'ün öldürülmesinin ardından yapılan görüşmeler sonucu Türkiye ile varılan mutabakatın "Türkiye topraklarından İsrail'e yönelik terörist faaliyetlere izin vermeyeceğini" söyledi. "Gazze'ye deniz ablukası sürecek" diyen Netanyahu ayrıca, bu anlaşmanın, İsrail doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasına imkan vereceğini belirtti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlediği basın toplantısıyla, kendi halkını anlaşma hakkında bilgilendirdi. Netanyahu'nun açıklamasından bazı bölümler şöyle:

“Türkiye ile anlaşmamız sonrasında da Gazze’nin denizden ablukası devam edecek. Bu bizim için en önemli güvenlik çıkarıdır. Bu konuda ödün vermeye hazır değildim. Bu konu, Hamas’ın gücünü artırmasını engellememiz için gerekli ve önceden nasılsa öyle devam edecek. İstikrarsız bölgeye istikrar getirmek istiyoruz. İsrail ve Türkiye bölgedeki iki önemli güç. Anlaşmazlıklarımız istikrar için iyi değil.

Bu anlaşma Türkiye’den İsrail’i hedef alan herhangi bir terörist eylemi engelleyecektir. Ankara’yla anlaşma, İsrail’in Avrupa’ya doğalgazı Türkiye aracılığıyla göndermesi için yol açıyor.”

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım ise, Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi için varılan anlaşmanın detaylarını Çankaya Köşkü'nde düzenlenen basın toplantısında açıkladı. "Mutabakat metninin yarın imzalanacağını" duyuran Yıldırım, "Anlaşma kapsamında Mavi Marmara baskınında hayatını kaybedenler için 20 milyon dolar tutarında tazminat ödenecektir" dedi. "Bu mutabakatla ilişkiler normalleşmiş oldu" diyen Yıldırım, Gazze'ye uygulanan ambargoyla ilgili olarak, "Bu amaca yönelik olarak önümüzdeki cuma günü ilk gemimiz Aştod Limanı’na 10 bin tonu aşkın insani yardım götürecektir" diye konuştu. Yıldırım, yardımın "AFAD koordinasyonunda yapılacağını" belirtti.

"İsrail ekonomisi üzerinde muazzam etkileri olacak"

Netanyahu sabah saatlerinde, Roma'da ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ile varılan anlaşmanın "önemli bir adım" olduğunu belirtmişti. Netanyahu, "İsrail ekonomisi üzerinde muazzam etkileri olacak, ki bu sıfatı iyice tarttıktan sonra kullanıyorum" dedi.

İsrail yeni bulunan doğalgaz rezervlerinin uluslararası pazarlara satışı için Akdeniz ve Türkiye üzerinden geçecek bir boru hattı projesi üzerinde duruyor. Ayrıca Akdeniz'in doğusunda yeni doğalgaz arama-çıkarma çalışmalarının yürütülebilmesi için Türkiye ile İsrail ilişkilerinin normalleşmesinin önemli olduğu ifade ediliyordu.

Netanyahu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Kerry ise anlaşma hakkında, "Yönetim olarak biz de elbette memnun olduk. Atılmasını görmeyi istediğimiz bir adımdı" ifadesini kullanmıştı.