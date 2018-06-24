İşte 24 Haziran seçimlerine ilişkin bütün haberler

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin birlikte yapıldığı 24 Haziran seçimleri, yüzde 90'a yaklaşan rekor bir katılımla yapıldı. Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren yürürlükte olan parlamenter rejimi yürürlükten kaldıran 16 Nisan 2017'deki anayasa değişikliği referandumunun sonuçlarını yürürlüğe sokan 24 Haziran seçimlerinde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk turda aranan yüzde 50 barajını aşarak ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan yüzde 52,39, Muharrem İnce yüzde 30,80, kampanyasını tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden sürdüren Selahattin Demirtaş yüzde 8,29, Meral Akşener yüzde 7,43, Temel Karamollaoğlu yüzde 0,90, Doğu Perinçek 0,20 oranında oy aldı.