Sayımı takip etmek isteyen seçmeni engellemek kanuna uygun mu?

Türkiye’nin 81 ilinde vatandaşlar oy kullanmak için sandık başına gitti. Oy verme işleminin 17:00’de sona ermesinin ardından sayım işlemi başlarken, seçmen ve müşahitlerin bu işlemi izleyip izleyemeyeceği de yer yer tartışma konusu oldu.

Muhalefet partileri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının birleşerek oluşturdukları Adil Seçim Platformu'ndan yapılan açıklamada, "Yurt çapında müşahitlerin binalara alınmadığı yönünde haberler geldiği" belirtildi ve seçmenlere, müşahitlere oy sayımının izletilmemesinin kanuna aykırı olduğu ifade edildi.

Adil Seçim Platformu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sandıklar açılmaya başlar başlamaz yurt çapında müşahitlerin binalara alınmadığı yönünde ihbarlar almaya başladık. Oy sayma işlemini müşahitler ve o sandıkta oy kullanan seçmenler belli bir mesafeden takip edebilirler. Seçmene/müşahite sayımı izletmemek gibi kanuna aykırı bir karar alınamaz! Aksi yönde uygulama yapmaya çalışanlara 135/1 sayılı Genelge m.37 ve 298 Sayılı Kanun m95’i okutun. Hukuksuz uygulamada ısrarcı görevlileri tespit edin,durumu tutanak altına alın ve şikayet edin" dendi.