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Bakan Kaya, ziyaret ettiği okulda protesto edildi: Hırsız katil AKP

Fatma Betül Sayan Kaya, okul ziyaretinde bulunduğu Sultangazi'de protesto edildi

24 Haziran 2018 21:08

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Sultangazi'de iki okulu ziyaret etti. Kaya ve Senocak, İstiklal Ortaokulu'ndan ayrılırken vatandaşlar tarafından  “Hırsız katil AKP” sloganıyla protesto edildi.

Sendika org'da yer alan habere göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile birlikte okulları gezdi. Kaya, Sultangazi 75. Yıl Mahallesi’nde bulunan İstiklal Ortaokulu ziyareti sonrası okuldan ayrılırken mahalle halkı protesto etti.

Bakan Kaya ve AKP İl Başkanı Şenocak polis ablukasından okuldan ayrılırken kitle “Hırsız katil AKP” sloganlarıyla protesto etti.

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