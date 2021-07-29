ZZ Top'ın basçısı Dusty Hill, 72 yaşında hayatını kaybetti

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ABD'li blues rock grubu ZZ Top'ın bas gitaristi Dusty Hill, 72 yaşında hayatını kaybetti.
Grup arkadaşları Billy Gibbons ve Frank Beard, Hill'in Houston'daki evinde, uykusunda hayatını kaybettiğini belirtirken başka detay sunmadı.
Temmuz ayında ZZ Top, Hill'in kalçasındaki bir sorun nedeniyle bazı konserlerde sahne alamayacağını açıklamıştı.
Uzun sakalı ve siyah güneş gözlükleriyle tanınan Hill, 50 yıldan uzun süredir ZZ Top ile sahne alıyordu.
Gibbons ve Beard, "Seni özleyeceğiz, amigo" yazdı.