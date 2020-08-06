Zynga, Türkiye'den bir oyun şirketini daha satın aldı

İstanbul merkezli mobil oyun firması Rollic Games, 168 milyon dolara (1 milyar 194 milyon TL) ABD'li Zynga'ya satıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Peak Games'in ardından bir Türk oyun firması daha ABD'li Zynga tarafından satın alındı. Yapılan açıklamaya göre, Zynga, İstanbul merkezli mobil oyun firması Rollic Games'in yüzde 80'ini 168 milyon dolar karşılığında satın aldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Zynga CEO'su Frank Gibeau, "Rollic arkasında müthiş yaratıcı bir ekibe sahip. Rollic ve Zynga birlikte çok daha hızlı büyüyecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank: Genç girişimlerimiz global oyun pazarında başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor

Rollic Games'i tebrik eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Sermayesi akıl ve inovasyon olan genç girişimlerimiz global oyun pazarında başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor” dedi.

Rollic Games 2018'in Aralık ayında Burak Vardal, Deniz Başaran, and Mehmet Can Yavuz tarafından kurulmuştu.