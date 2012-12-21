Zynga 2012′de büyük kayıp yaşadı

Sosyal ağlara yönelik geliştirdiği oyunlarla bilinen Zynga hakkında yapılan araştırmada, firmanın 2012 raporu ortaya çıktı. Buna göre eğlence servisinin kayıbının da kazancının da hayli büyük olduğu belirtildi.

Özellikle Facebook kullanıcılarının bildiği birbirinden farklı yapımlarıyla rakiplerine fark atmayı başaran Zynga için 2012 oldukça hareketli geçti.

Cihan Pehlivan'ın log.com.tr'de yer alan haberine göre, yakın zamanda sosyal ağ ile süregelen anlaşmasını gözden geçirme kararı alan firma, yılın ikinci çeyreğinde 22,8 milyon dolar zarar açıklamıştı. AppStats’ın yayınladığı son veriler, şirketin genel durumunu ortaya çıkardı.

2012 yılı içinde 7 oyun üzerinden günlük 19 milyon aktif kullanıcısını kaybeden Zynga, "Farmville 2" ile ivme yakalayarak kısa sürede 8.4 milyon yeni üye kazandı.

Kaybını tahmin edilen süreden önce kapatmayı başaran yetkililer dikkatleri üzerine çekti.

Ek olarak firmanın en iyiler listesinde ilk üç sırada FarmVille 2, Candy Crush Saga ve Dragon City yer alırken; Zynga’nın CityVille, CastleVille, FarmVille gibi popüler oyunlarının en fazla düşüş yaşayan oyunlar oldu.