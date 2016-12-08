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Çevre

"Zürafalar sessizce yok oluyor"

IUCN, zürafaları risk altındaki canlıları sıraladığı 'kırmızı listeye' aldı

08 Aralık 2016 17:32

Dünyanın en uzun boylu memelisinin sayısının son 30 yılda yüzde 40 azaldığı ortaya çıktı. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) zürafaların neslinin tükenebileceği uyarısında bulundu.IUCN, zürafaları risk altındaki canlıları sıraladığı "kırmızı listeye" aldı.

1985'te sayıları 155 bin civarında olan zürafaların sayısının 2015'te 97 bine kadar düştüğü belirtiliyor.

Çevreciler zürafa sayısındaki bu düşüşün tamamen insan kaynaklı olduğunu; yaşam alanlarının daralmasının, Afrika'daki bölgesel çatışmaların ve yasadışı avlanmanın zürafalar için başlıca tehditleri oluşturduğunu savunuyor.

 

Zürafalarla ilgili çalışmayı yürüten IUCN uzmanlarından Dr. Julian Fennessy, "Zürafaların soyu sessizce tükendiğini" söyledi.

"Safariye giderseniz zürafaları her yerde görebilirsiniz" diyen Fennessy, bu nedenle zürafaların sayısında yaşanan dramatik düşüşün dikkat çekmemiş olduğunu belirtti.

Ancak zürafa sayısındaki düşüş Afrika kıtasının her yerinde aynı değil, hatta güneydeki zürafa kolonilerinin nüfusu artıyor.

Bölgesel çatışmaların yoğun olduğu Doğu Afrika'da ise bazı zürafa türlerinin sayıları son 30 yılda yüzde 95 azaldı.

IUCN'nin güncellenen "Kırmızı Liste"sinde 85 binden fazla hayvan ve bitki türü bulunuyor. Bunların yaklaşık üçte birinin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.

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