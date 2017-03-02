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Kültür-Sanat

Zülfü Livaneli'den, 44 yıllık dosta ziyaret

Livaneli, 2 yıl önce vefat eden Yaşar Kemal'in balmumu heykelini ziyaret etti

02 Mart 2017 15:26

Türk edebiyatının en önemli isimlerinden Yaşar Kemal, ölümünün ikinci yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyor. 44 yıllık dostu Zülfü Livaneli de, önceki gün onun Madame Tussauds İstanbul’daki balmumu heykelini görmeye gitti.

Usta kalem Yaşar Kemal, solunum güçlüğü ve kalp ritm bozukluğu sebebiyle 2015'in Ocak ayında hastaneye kaldırılmış ve 28 Şubat günü hayatını kaybetmişti. 

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Yaşar Kemal'siz ikinci yıl; o iyi insanlar, o güzel atlara binip gittiler...

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Eski günlerdeki gibi

Livaneli ve 1990’lı yıllardaki fotoğrafları esas alınarak hazırlanan Yaşar Kemal heykelini eski günlerdeki gibi karşı karşıya görmek, müzenin diğer ziyaretçilerini etkiledi. O ziyaretten geriye de bu anı fotoğrafı kaldı.

Yaşar Kemal'in hatırasına saygıyla: Bitmedi daha sürüyor o kavga ve sürecek, yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!

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