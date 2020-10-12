Zülfü Livaneli’nin Son Ada’dan uyarlanan Son Ada'nın Çocukları romanı raflardaki yerini aldı

Romanları 40 dilde yayınlanan ve uluslararası pek çok ödüle layık görülen edebiyatçı Zülfü Livaneli’nin Son Ada romanı çocuklar için uyarlanarak Son Ada'nın Çocukları olarak yenilendi.

Yenilenmiş baskısı İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflarda yerini aldı.

Son Ada’dan çocuklar için uyarlanan Son Ada’nın Çocukları, barış ve özgürlük uğruna bir diktatöre karşı verilen mücadelenin hikâyesini anlatıyor.

Edebiyatçı, sanatçı ve fikir insanı kimliğiyle tanınan Zülfü Livaneli’nin romanında "sakinlerinin karmaşadan uzak kardeşçe yaşadığı son insani köşeye, son sığınağa, Son Ada’ya bir gün bir adam gelir. Adalıların o güne dek süren hayatları, huzuru ve mutluluğu bir anda yerle bir olur. Bu beklenmedik durum karşısında adanın çocukları ne yapacaklar? Büyüklerin kararlarının sonuçlarına razı mı olacaklar, yoksa adadaki hayatı koruyabilecekler mi?"

Son Ada’nın Çocukları, adalı çocukların barış ve özgürlük adına verdikleri mücadeleyi konu ediniyor.