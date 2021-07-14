"Zülfü Livaneli, Millet İttifakı’nın ortak adayı olmak istiyor, Kılıçdaroğlu’nun da bilgisi dahilinde bazı temaslarda bulunuyor"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, yazar ve yönetmen Zülfü Livaneli’nin eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’la ilgili sözleri nedeniyle gündem olan söyleşini değerlendirdi. Dilipak, Livaneli’nin Baykal açıklaması tartışılırken yazar İsmail Nacar’ın kendisini aradığını ve “Livaneli, Millet İttifakı’nın ortak adayı olmak istediği için, Kılıçdaroğlu’nun da bilgisi dahilinde bazı temaslarda bulunuyor” dediğini yazdı.

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Dilipak, Livaneli’nin gazeteci İrfan Aktan’a verdiği röportajda eski CHP Genel Başkanları Bülent Ecevit, Erdal İnönü ve Deniz Baykal’la ilgili atıflarda bulunduğunu belirtti ve bu isimlerin siyasi duruşlarını değerlendirdi.

Livaneli’nin sağ, Sünni tanımına göre, Erdal İnönü’nün sağcı, Ecevit’in ise ortanın sağına düştüğünü öne süren Dilipak, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın sağ-sol, Alevi-Sünni eğilimleri bir araya getirdiğini iddia etti.

Dilipak, Livaneli’nin Baykal’la ilgili açıklaması tartışılırken yazar İsmail Nacar’ın kendisini aradığını ve “Livaneli, ‘Millet İttifakı’nın ortak adayı olmak istediği için, Kılıçdaroğlu’nun da bilgisi dahilinde bazı temaslarda bulunuyor” dediğini yazdı.

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