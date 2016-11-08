Zülfü Livaneli, 50. sanat yılını kutluyor

Müziği ile ulusal ve uluslararası birçok ödül alan ve eserleri onlarca yerli ve yabancı sanatçı tarafından yorumlanan Zülfü Livaneli, sanat hayatının 50. yılını özel bir projeyle kutluyor. San Romeo’da en iyi besteci ödülünü alan Zülfü Livaneli’nin 50. sanat yılı için 50 sanatçı bir araya gelerek 50 Livaneli bestesinden oluşan 3 CD’lik büyük bir proje hazırladı.

1996 yılında UNESCO tarafından Büyükelçilikle onurlandırılan ustanın 50. sanat yılı için 50 eseri yeni düzenlemeleri ile 50 sanatçı tarafından yeniden yorumlandı. Bir kuşaktan bir kuşağa süregelen ölümsüz şarkılardan oluşan albüm üç kuşağın buluşması oldu. İda Müzik ve Seyhan Müzik tarafından hazırlanan ve bir yıldan fazla süren çalışmanın yapımcılığını Bülent Seyhan ve Fuat Seyhan, Proje Koordinatörlüğünü de Seyfi Yerlikaya üstlendi.

Eserleri ile dünyada birçok ödüle layık görülen Livaneli’nin 50. sanat yılı için hazırlanan dev proje şu ana kadar yapılanlar arasında en büyüğü olma özelliğini taşıyor.

Albümde Sezen Aksu ‘Günlerimiz’i, Fazıl Say ve Serenad Bağcan ‘Yiğidim Aslanım Burda Yatıyor’u, Candan Erçetin ‘Merhaba’yı, Sıla ‘Belalım’ı Kenan Doğulu ‘Özgürlük’ü Selda Bağcan ‘Çırak Aranıyor’u, Funda Arar ‘Zor Yıllar’ı, Kardeş Türküler ‘Leylim Ley’i Yaşar ‘Gün Olur’u, Teoman ‘İstanbul’u Dinliyorum’u, Yeni Türkü ‘Gözlerin’i, Aynur ‘Dağlara Küstüm’ parçasını, Kubat ‘Memik Oğlan’ adlı türküyü, Zuhal Olcay ‘Sevdalı Başım’ı, Suavi ‘Saat 4 Yoksun’u, Nükhet Duru ‘Bir Yelkenlim Olsaydı’yı, Feridun Düzağaç ‘Kardeşin Duymaz’ı, Mehmet Erdem ‘Mektup’u, Şevval Sam ‘Hoşçakal Kardeşim Deniz’i Halil Sezai ‘Asya-Afrika’ adlı eseri, Jehan Barbur ‘Bulut mu Olsam’ı, Fırat Tanış ‘İçimizden Biri’ni, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu ‘Eski Tüfek’i Ata Demirer ‘Akdeniz’i, Haluk Levent ‘Kan Çiçekleri’ni, Cengiz Özkan ‘Mayın’ı, Harun Tekin ‘Yangın Yeri’ni, Hüsnü Arkan ‘Nurhak’ı, Bulutsuzluk Özlemi ‘Hoşgeldin Bebek’ adlı parçayı, Ceylan Ertem ‘Kız Çocuğu’nu, Ciwan Haco ‘Merhaba’yı, Rojin ‘Kuşların Vurulduğu Zaman’ı seslendiriyor.

"Ne kadar çok acı çekmişiz..."

Zülvü Livaneli BirGün’den Canan Aydın’a verdiği röportajında albüme ve içinden geçtiğimiz zorlu günlere dair şöyle diyor:

“50’inci yılda bu şarkılarımın yeni kuşaklara aktarılıyor oluşu ve bana böyle bir hediye verilişi her sanatçıda olduğu gibi benim için de güzellikler hissettiriyor. Ancak tırnak içinde zafer duygusu gibi bir şey yok. Çünkü bu 50 şarkıya baktığım zaman, üst üste dinlendiği zaman bu 50 yılda ne kadar çok acı çekmişiz. Arkadaşlarımız öldürülmüş, hapishanelere girmişiz çıkmışız.

"Yine hapishane önlerinde nöbet tutuyoruz"

Biz de yine hapishane önlerinde nöbet tutuyoruz, yine arkadaşlarımız hapishanelerde ve yine biz dayanışmalara gidiyoruz. Bunun bir sonu yok mu? Bu albümde Fazıl Say’ın çaldığı ve Seranat Bağcan’ın söylediği ‘Yiğidim Aslanım’ı dinliyorum bütün o ölen arkadaşlar aklıma geliyor.Sezen Aksu ‘Günlerim’i söylüyor cenaze törenleri aklıma geliyor. ‘Memik Oğlan’ı Kubat söylerken Berkin Elvan aklıma geliyor.

"Toplumun dışında fildişi kulede yapmadım bu besteleri. Toplumun içindeydik, denizin içindeki balık gibi her türlü fırtınasını, her türlü cefasını, derimizde hissettik. Ve dolayısıyla bunlar şarkılara döküldü o bakımdan Türkiye’nin 50 yılının acılı tanığı oluyor bu. İçinde tabii ki aşk şarkıları, hasret türküleri, coşkulu şarkılar da var; ‘Gün Olup Alır Başımı Giderim’ , ‘Karlı Kayın Ormanı’, ‘Ey Özgürlük’ gibi. Tüm bu albümü dinlerken ‘Ya bu memleket ne kadar çok şey çekmiş’ duygusuna kapılıyorum.”

Zorlu'da konser

Bu akşam (8 Kasım) Zorlu Performans Gösteri ve Sanat Merkezinde Çaba Derneği tarafından hazırlanan şef Turhan Yükseler Orkestrası ve çok sayıda sanatçı ile yapılacak gala gecesinin ardından albüm 10 Kasım günü müzik marketlerdeki yerini alarak dinleyicisi ile buluşacak.