Zülfü Livaneli 50. sanat yılını kutladı

Zülfü Livaneli’nin, sanat yaşamının 50. yılına özel hazırladığı 'Bir Kuşaktan Bir Kuşağa' albümü, önceki gün yapımcısı Bülent Seyhan'ın verdiği bir yemekle kutlandı.

Önümüzdeki günlerde raflarda yerini alması beklenen albümünün kutlama yemeğine, unutulmaz Livaneli şarkılarını seslendirerek çalışmaya destek veren sanatçılardan Suavi, Onur Akın ve Kubat da katılanlar arasındaydı.

"Bakalım alışabilecek miyiz"

Masaya 'Ataşehir Kalbur' adlı mekânın özel lezzetlerinden “Kars kazı” getirildiğinde, Zülfü Livaneli’den beklenmedik bir espri yaparak, “Bizler gaz yemeğe alışmıştık, şimdi kaz yiyeceğiz. Bakalım buna da alışabilecek miyiz!” dediği öne sürüldü.

Zülfü Livaneli - Ada (Dünyayı Güzellik Kurtaracak)