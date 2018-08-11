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Zuhal Olcay'a sahnede doğum günü sürprizi

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren Zuhal Olcay, yeni yaşını sahnede, sevenleriyle birlikte kutladı

11 Ağustos 2018 15:29

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka ilçesindeki Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu\'nda konser veren Zuhal Olcay, yeni yaşını sahnede, sevenleriyle birlikte kutladı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar\'ın pastalı sürprizi Olcay\'ı sevindirdi.
Ünlü sanatçı Zuhal Olcay, doğum günü olan 10 Ağustos\'ta Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu\'nda sevenleriyle buluştu. En güzel şarkılarını Karşıyakalılar için seslendiren Olcay, sürpriz doğum günü kutlaması ile mutlu oldu. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar konser sırasında sahneye çıkarak sanatçının 61\'inci yaş gününü kutladı ve pasta kesildi. Zuhal Olcay ve Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar, sahnede selfie de yaptı.
Başkan Akpınar, \"İzmir âşığı, özgürlüğün ve demokrasinin adı, en önemlisi de Mustafa Kemal Atatürk\'ün çağdaş kadını Zuhal Olcay\'ı Karşıyakamızda ağırlamak bizim için ayrıcalık. Doğum günün kutlu olsun. Uzun yıllar daha birlikte olmayı umuyoruz\" diye konuştu.
Zuhal Olcay da \"Bu güzel sürpriz için Başkan Akpınar\'a ve tüm Karşıyakalılara teşekkürler\" dedi.

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