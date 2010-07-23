Zuhal Olcay 'Umut Yolcusu'

T24 - Kanal D’de ekrana gelen “Arka Sokaklar” ve “Akasya Durağı” ile atv’de yayınlanan “Aşk Bir Hayal” dizileri izlenme rekorları kıran usta yapımcı Türker İnanoğlu yine dev bir projeye imza atıyor.



İnanoğlu bu kez küçük yaşta zorla çalıştırılan, istismar edilen sokak çocuklarının dramını beyazcama taşıyor. Star TV’de ekrana gelecek olan “Umut Yolcuları” isimli dizide başrolleri Zuhal Olcay, Yetkin Dikinciler, Haluk Piyes ve Sedef Avcı paylaşıyor. Ümmü Burhan’ın yönettiği dizinin senaryosunu Ahmet Yurdakul kaleme alıyor.





Yılmaz Ekmekçi’nin genel koordinatörlüğünde hayata geçirilen projede, Zuhal Olcay Terörle Mücadele Emniyet Amiri Zahide rolüyle kamera karşısına geçiyor. Çekimleri geçen hafta başlayan projenin kendisini çok heyecanlandırdığını belirten Olcay, “Hikâye çok güzel, yapımcım şirketimiz muhteşem olunca teklifi kabul ettim. Ben de bir anneyim ve özellikle çocuklarla ilgili her projede olmak isterim.





Çekimler çok iyi gidiyor



Olcay, dizinin ilerleyen bölümlerinde terörle mücadeleden Çocuk Şube Müdürlüğü’ne atanıyor.





Polislerden eğitim aldılar



Dizide Yetkin Dikinciler yurt müdürü Mehmet’i, yıllarca Almanya’da yaşadıktan sonra oyunculuk kariyerine Türkiye’de devam eden Haluk Piyes de Komiser Nasuh’u canlandırıyor. Önceki ay “Ezel”de ayrılan Sedef Avcı da, Komiser Muavini Aslı rolünü ete kemiğe büründürüyor.

Oyuncular çekimlere başlamadan önce Eğitim Şube Müdürlüğü’ne bağlı polislerden yakın dövüş, kelepçeleme, silah tutma ve atıcılık konusunda özel eğitim aldı. Oyuncuların polislerden aldığı eğitim, aktif direnen ve pasif direnen suçluların etkisiz hale getirilmesi, sinir baskı noktaları uygulama teknikleri, boş elle sert kontrol teknikleri, şüpheli taşıma teknikleri, sprey kullanma teknikleri, kelepçeleme ve üst arama teknikleri, operasyon anında, binaya girişte teknikler, hayatta kalma becerisi, koruma ve kontak memuru rolleri ana başlıklarında toplandı.