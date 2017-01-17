Zuckerberg 'sanal gerçeklik soygunu' suçundan mahkeme önünde

Facebook'un sahibi ve kurucusu Mark Zuckerberg, "sanal gerçeklik teknolojisinin çalındığı" iddialarına karşı şirketini savunmak üzere bugün mahkeme önüne çıkacak.

Ünlü oyun geliştirme stüdyosu id Software'in sahibi Zenimax Media, Facebook'a iki milyar dolarlık telif hakları davası açmıştı.

Zenimax, sanal gerçeklik alanındaki buluşlarının Oculus adlı şirketin kendi sanal gerçeklik cihası Rift'te yasadışı yollardan kopyalandığını savunuyor.

Facebook, Oculus'u 2014'te satın almıştı. Sanal gerçeklik, Facebook'un önümüzdeki 10 yıldaki stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

Zuckerberg'in, Zenimax'ın sanal gerçeklik teknolojisinin potansiyelini anlamakta geç kaldığını ve Oculus'un kendi çalışmalarının teknolojiyi bugünkü değerine kavuşturduğunu savunması bekleniyor.

Oculus'un sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada "Mahkemede savunma yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Oculus ve kurucuları sanal gerçekliğe çok fazla para ve zaman yatırdı. İnsanların etkileşim ve iletişimini kökünden değiştireceğine inanıyoruz. Bu teknolojiyi inşa etmek için gereken vizyon, uzmanlık ve sabra sahip olmayan başka bir şirketin bu nafile girişimini üzüntüyle karşılıyoruz" dedi.

Duruşma ABD'nin Dallas kentinde gerçekleşecek.

Tartışmanın odağında, Doom ve Quake gibi oyunları yapan efsanevi oyun tasarımcısı John Carmack bulunuyor. Carmack'ın kurucularından olduğu id Software'in sahibi Zenimax Media.

Carmack, kısa bir süre hem id Software hem de Oculus için çalıştı. Ancak Kasım 2013'te id Software'den tamamen ayrıldı.

Carmack, 2014'te USA Today gazetesine yaptığı açıklamada, "id Software'de sanal gerçeklik üzerine hiçbir çalışma fırsatı olmayacağı açıkça görüldüğünde, sözleşmemi yenilememeye karar verdim" demişti.

Zenimax ise Carmack'ın hâlâ id Software'de çalışırken, fikri mülkiyet hakları kendilerine ait olan teknolojiyi Oculus'la paylaştığını, şirketten ayrıldığında teknolojiyi Oculus'a götürdüğünü iddia ediyor.

Zenimax'ın şikâyetinde "Carmack gizlice ve yasadışı yollardan, Zenimax'ın fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu binlerce belgeyi bir taşınabilir belleğe kopyaladı ve Oculus'a götürdü" deniliyor.

Ancak avukatları, Carmack'ın kontratında Zenimax'la rekabet etmeyen diğer şirketlere iş yapabileceğin söyleyen bir maddenin olduğunu vurguluyor.

Avukatlar, Zenimax'ın kaybettiğini iddia ettiği "ticari sırların" aslında Carmack'ın Palmer Luckey ve Oculus'la yaptığı ortak çalışmaların meyvesi olduğunu ve Zenimax'a ait olmadığını savunuyor.

Facebook ise savunmasında, Zenimax'ın sanal gerçekliğe yatırım yapma fırsatı olduğunu ve yapmamayı seçtiğini, bu yüzden Oculus'un dışarıdan yatırım aramaktan bir şansı kalmadığını söylüyor.

Sosyal medya devi, Zenimax'ın sanal gerçekliğe, Oculus'un iki milyar dolara satın alınmasından sonra yoğun ilgi göstermeye başladığını vurguluyor.

Oculus'un kurucusu Palmer Luckey, internette yapılan Trump yanlısı bir kampanyaya mali destek verdiğinin ortaya çıkmasından sonra kamuoyunun önüne çıkmadı. Luckey'nin de mahkemede ifade vermesi bekleniyor.

Zenimax'ın şikayetinde Luckey bir "oyun tutkunu" olarak tanımlanıyor ve Oculus Rift cihazının, ilkel bir prototip olduğu savunuluyor.