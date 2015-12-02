Zuckerberg Facebook hisselerinin yüzde 99'unu bağışlayacak

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, ellerinde bulundurdukları Facebook hisselerinin yüzde 99'unu bağışlayacaklarını açıkladılar.

Kızları Max'in doğumunu duyurmak için kızına hitaben yazdığı mektubu Facebook'ta paylaşan Zuckerberg, "Gelecek nesillerin eşit fırsatlara sahip olması ve insanlığın potansiyelinin daha ileri seviyelere taşınabilmesi için" Facebook hisselerinin Zuckerberg - Chan Vakfı'na bağışlanacağını söyledi.

Facebook'un bugünkü piyasa değeri göz önüne alındığında yapılan bağış toplam 45 milyar dolar düzeyinde.

Bağışlanan para ilk etapta farklı hastalıklar için yeni tedavilerin geliştirilmesinde ve eğitim alanında kullanılacak.

Zuckerberg, yeni doğan kızna hitap ettiği mektupta, "Annen ve ben, gelecek için bize aşıladığın umudu henüz tarif edecek kelime bulamıyoruz" dedi.

Zuckerberg mektubunda, bugüne kadar elde ettiği başarılarda teknolojik gelişmelerinin önemine değiniyor:

"Senin neslin için insanlara en büyük fırsatları internete erişim sunacak."