Zsa Zsa Gabor'dan 99 yaşında veda

Macar asıllı Hollywood yıldızı Zsa Zsa Gabor, 100 yaşına basmasına kısa bir süre kala hayata veda etti. Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan Gabor'un ölümüyle ilgili açıklamayı Alman eşi Frederik von Anhalt yaptı. Los Angeles'daki evinden bir açıklama yapan 73 yaşındaki von Anhalt, eşinin kalp krizi sonucu acı çekmeden öldüğünü belirterek "Ölürken tek başına değildi, herkes buradaydı" dedi.

Eşinin aniden ellerinin soğuduğunu ve hemen ambulans çağırdıklarını anlatan von Anhalt, "Ancak onu kurtaramadılar. Kalbini yeniden çalıştırmak içir herşeyi denediler, ama olmadı" şeklinde konuştu.

Zsa Zsa Gabor'un ölüm haberi ABD'de üzüntü ile karşılandı. CNN'in ünlü moderatörü Larry King Twitter'dan "O tek bir Zsa Zsa Gabor olarak kalacak. Ben onu çok sevdim. Huzur içinde uyu canım benim" mesajını paylaştı.

Başka bir televizyoncu Piers Morgan da "99 yaş, 9 koca, Miss Macaristan ve Hollywood starı. Ne hayat..." diyerek Zsa Zsa Gabor'un skandallarla dolu hayatına dikkat çekti.

Şubat 1917 Budapeşte doğumlu Zsa Zsa Gabor, çektiği filmlerden çok sayıdaki evlilikleri ve ünlü erkeklerle yaşadığı skandallarla gündeme gelen bir isimdi. Dokuz kez evlenen Gabor, "Moulin Rouge" ve "Lili" adlı filmleri ile Hollywood'da adından söz ettirmişti.

Ülkesi Macaristan'da 1936 yılında güzellik kraliçesi seçilen Gabor, ABD'de Macar aksanı ile konuştuğu İngilizcesi ile de dikkat çekiyordu.

İkinci Dünya Savaşı sonrası anlayışına uygun bir güzelliğe sahip olan Zsa Zsa Gabor, sarışınlığı ile ün yapmıştı. Zsa Zsa Gabor, Atatürk'le ilgili bir skandalla da gündeme gelmişti. Gabor bir açıklamasında "15 yaşında ilk cinsel deneyimini Atatürk'le yaşadığını" söylemişti. Ancak Zsa Zsa Gabor'un Atatürk'le var olduğunu söylediği ilişkinin ayrıntıları hiçbir zaman bilinmedi. Gabor, ilk evliliğini de Prof. Dr. Murat Belge'nin babası Türk siyasetçi Burhan Asaf Belge ile yapmıştı.

Gabor'un daha sonra evlendiği isimler arasında Conrad Nicholson Hilton ve Barbie bebeklerinin yaratıcısı Jack W. Ryan da bulunuyor.

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AFP/dpa/HS/BÖ