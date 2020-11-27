Zorunlu karşılık hamlesi sonrası gerileyen dolar yeniden yükselişte

Zorunlu karşılık hamlesiyle birlikte Türk Lirası, yabancı para birimleri karşısında güç kazanıyor. Sabahın erken saatlerinde yatay seyreden döviz kurları, zorunlu karşılıklardaki yeni düzenlemeleri açıklayan TCMB duyurusu sonrası düşüşe geçti. Bu düşüşle birlikte 7,76'ya kadar gerileyen dolar/TL, öğleden sonra yeniden 7,85'e doğru tırmandı.

Yurt içi piyasalar, gece yarısı Resmi Gazete kararıyla açıklanan zorunlu karşılıklarda (ZK) artış ve sadeleştirme haberleriyle güne başladı. Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılık oranını, vadesiz, 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten yüzde 6'ya yükseltti. Bu sabah da zorunlu karşılıklarda sadeleştirme adımı da geldi.

Atılan bu adımlar sonrası güne Türk Lirası, dolar ve euro karşısında değer kazandı. Kurlardaki düşüş yüzde 1'i geçerken dolar/TL 7,76; euro/TL ise 9,26'ya kadar çekildi.

Öğleden sonra kurlar gelen tepki alımlarıyla yeniden yükselirken saat 14:00 itibarıyla dolar/TL 7,7480'den; euro/TL ise 9,3575'ten işlem görüyor.

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