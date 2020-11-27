Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık kararı Resmî Gazete'de

TCMB tarafından, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TCMB'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğde, 25 Aralık 2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in 6'ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkrası zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gidildi.

TCMB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, 19 Kasım'daki Para Politikası Kurulu Kararı ile şeffaflığın, öngörülebilirliğin ve para politikasının etkinliğini artırmak amaçlarıyla likidite yönetiminin operasyonel çerçevesinde değişikliğe gidilerek kısa vadeli fonlamanın tamamının politika faizinden yapılmasına karar verildiği, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda politika faizi artırılarak parasal sıkılaşma gerçekleştirildiği hatırlatılarak, "TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu defa parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak amacıyla sade bir zorunlu karşılık sistemine geçilmesine karar verildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Reel kredi büyümesine göre farklılaşan zorunlu karşılık ve faiz/nema oranları uygulamasının yürürlükten kaldırılmasına, zorunlu karşılık ve faiz/nema oranlarının tüm sektör için aynı oranlar üzerinden uygulanmasına, Türk lirası cinsinden zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema oranının tüm sektör için yüzde 12 olarak uygulanmasına, dolar cinsinden mevduat/katılım fonu yükümlülükleri için tesis edilen zorunlu karşılıklara yüzde 1,25 olarak uygulanan komisyon oranının yüzde 0 olarak belirlenmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, yapılan bu değişikliklerle, rezerv opsiyon kullanım oranlarının aynı seviyede kalması halinde, sistemin zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 12,3 milyar Türk lirası ve 5,7 milyar dolar döviz ve altın cinsinden artmasının öngörüldüğü belirtilerek, faiz/nema ve komisyon oranlarında yapılan değişikliklerin bugün, Türk lirası ve yabancı para oranlarına ilişkin değişikliklerin ise tesisi 25 Aralık'ta başlayacak olan 11 Aralık 2020 yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Türk lirası yükümlülükler..

Tebliğde yapılan değişiklikle birlikte zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülükler, mevduat/katılım fonlarında (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) vadesiz, ihbarlı, 1 ve 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeliler için yüzde 6, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeliler için yüzde 4, 1 yıla kadar vadeliler için yüzde 2, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeliler için yüzde 1, müstakrizlerin fonları için yüzde 6, diğer yükümlülüklerde (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil) ise 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeliler için yüzde 6, 2 yıla kadar (2 yıl dahil) vadeliler için yüzde 3,5, 3 yıldan uzun vadeliler için yüzde 1 şeklinde belirlendi.

Yabancı para yükümlülükler...

Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler ise, "Mevduat/katılım fonlarında (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç) vadesiz, ihbarlı, 1, 3, 6 aya ve 1 yıla kadar vadeliler için yüzde 19, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeliler için yüzde 13, kıymetli maden depo hesaplarında 1, 3, 6 aya ve 1 yıla kadar vadeliler için yüzde 22, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeliler için yüzde 18, müstakrizlerin fonları için yüzde 19, diğer yükümlülüklerde (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil) ise 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeliler için yüzde 21, 2 yıla kadar (2 yıl dahil) vadeliler için yüzde 16, 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeliler için yüzde 11, 5 yıla kadar (5 yıl dahil) vadeliler için yüzde 7 ve 5 yıldan uzun vadeliler için yüzde 5 şeklinde belirlendi.