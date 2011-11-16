'Zorunlu askerlik kalkmayacak'

T24 - Vicdani ret çalışmalarına gelen tepkiler üzerine Adalet Bakanlığı bir açıklama yaparak düzenlemeyi savundu.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yle verdiği sürenin dolmasına kısa bir süre kala hükümetin hazırladığı zorunlu askerlik yerine vicdani ret seçeneği bazı çevrelerde destek bulurken başta MHP olmak üzere tepki gösterenler de var.



Bu tepkiler üzerine Adalet Bakanlığı da bir açıklama yapmak ihtiyacı hissetti. Bakanlık vicdani ret uygulamasının zorunlu askerliği ortadan kaldırmayacağını açıkladı. bakanlık vicdani ret hakkını kullanmayanların zorunlu askerlik hizmetini yapacağını vurguladı.



Kulislere yansıyan bilgilere göre, vicdani ret hakkından yararlanmak isteyenler, dünyadaki diğer örneklerinde olduğu gibi kamu hizmeti yapacak. Bu hizmet, belediyelerin çöp toplama işinden, yol inşaatlarında çalışmaya kadar geniş bir alanı kapsayacak ve hizmet süresi yükümlü olunan askerlik süresinden daha uzun olacak.



AK Parti milletvekili Mehmet Metiner "Avrupa demokrasilerinde vicdani ret bir haksa bu hakkın Türkiye'de de tanınması gerekir" diye konuşurken CHP milletvekili Hurşit Güneş ise, "İstemeyenlerin kamu yükümlülüğünü yerine getirmemesi anlamında değildir buna prensip olarak karşı değiliz" görüşünü dile getirdi.



BDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de düzenlemeye destek verdi: "Askerlik tamamen militarist bir ruhla yapılıyor ve insanlar askere gitmeyi istemiyor vicdani ret hakkını sonuna kadar destekliyorum."



MHP milletvekili Özcan Yeniçeri ise düzenlemeye karşı: "Herkes vicdani retçi olur o zaman vicdani ret ve benzeri şeyler askerliğin sulandırılmasıdır. Silahlı Kuvvetlerin tamamen tasfiye edilme sürecini başlatırsınız."



