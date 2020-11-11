Zorlu PSM online sahne ile konserleri eve taşıyor

Zorlu PSM, coğrafi uzaklık ya da maddi engeller nedeniyle etkinliklere erişememiş sanatseverleri ağırlamak üzere yeni bir dijital platformu, 8’inci sezonunda hayata geçiriyor. Zorlu PSM Online adıyla, online.zorlupsm.com adresinden ulaşılan platform, Sertab Erener, Bedük, Dilek Türkan ve Cenk Erdoğan konserleri ve İbrahim Selim ile Bu Gece etkinliğiyle yayın hayatına başlıyor.

Passo.com.tr üzerinden satışa satışa çıkan biletler, Kasım ayı boyunca 10 TL olacak.

Kaliteli sunulan kültür sanat içeriğine ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas, pandemi süreci öncesinde de farklı projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti: “Değişen hayat koşulları bize bunu dijital ortamda deneyimleme fırsatı verdi. Zorlu PSM Online platformu aracılığıyla artık sahnelerimizde yer alan etkinlikleri ekranlara da taşıyor, en iyi etkinlikleri ev konforunda izleyiciyle buluşturuyoruz.”