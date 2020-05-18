Zorlu PSM, 19 Mayıs'ı dijital platformlarda kutlayacak: Adamlar ve Can Bonomo'dan özel YouTube performansı

Zorlu PSM, #PSMyleKal 19 Mayıs özel etkinlik programıyla, Koronavirüs önlemleri sebebiyle ilk kez evlerde geçirilecek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı dijital platformlarda kutlayacak.

#PSMyleKal 19 Mayıs etkinlik programı; gençlerin merakla takip ettiği konularla ilgili atölyeleri, konuşmacıları ve popüler sanatçıların performanslarını Zorlu PSM’nin sosyal kanallarında bir araya getirecek. Programın sunuculuğunu Yekta Kopan üstlenecek.

Geleceğin çalışma ortamı ve bu ortamda gençlerin yeni yetkinlikler kazanmasını teşvik etmek amacıyla hazırlanan konuşma ve atölyeler, gün boyu Zorlu PSM Instagram hesabından canlı yayınlanacak. Gençlerin severek dinlediği Adamlar ve Can Bonomo ise Youtube özel performanslarıyla bayramda festival çoşkusu yaşatacak.

Yeni neslin merak ettiği konular interaktif atölyelerde!

19 Mayıs Salı günü saat 11:00’dan itibaren gün boyu sürecek programda, yaratıcılık ve tasarım odaklı düşünmeden sosyal inovasyona, geleceği şekillendiren konular gençlerle olacak.

Pazarlama kariyerinde yerli ve yabancı 130’dan fazla ödüle layık görülen Yüce Zerey, geleceğin iş dünyasını ve çalışanları konusunda gençlere ufuk veren bir konuşma yapacak.. Şölen Yücel’in gerçekleştireceği “Yaratıcı Potansiyelini Keşfet” atölyesi günlük hayatta ve işte yaratıcı düşünme modelleri geliştirebilmenin ve potansiyelini gerçekleştirebilmeye doğru adım atmaya cesaret edebilmenin yollarını anlatacak.

Atölye Akademi’nin gerçekleştireceği tasarım odaklı düşünme eğitimi ise yaratıcı özgüveni ortaya çıkararak insan odaklı düşünmeyi konu alacak. Sosyal inovasyon platformu imece’nin gerçekleştireceği sosyal inovasyon atölyesi ise geleceğin, sosyal girişimler ve inovasyonla nasıl şekillendiğini ele alacak.

Adamlar ve Can Bonomo'dan özel YouTube performansı

Gün boyu sürecek atölyelerin yanı sıra gençlerin severek dinlediği sanatçıların özel konserleri de programda yer alıyor.

Rock’n roll, blues ve hip hop gibi farklı türleri bir araya getiren özgün tarzlarıyla son zamanların en iyi yerli gruplarından Adamlar, Zorlu PSM Youtube kanalından yayınlanacak özel konserle gençlerle buluşacak. Alaturka nağmeleri, rock melodileriyle birleştiren şarkıları ve özellikle enerji dozu yüksek canlı sahne performanslarıyla müzik severlerin beğenisini kazanan Can Bonomo ise programın kapanışını yapacak.

Etkinlikler, 19 Mayıs saat 11:00’dan itibaren gün boyu Zorlu PSM Instagram(@zorlu_psm) hesabından ve Zorlu PSM’nin Youtube kanalından izlenebilecek.