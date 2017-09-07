Zorla öpmek istediği kadın tarafından dili koparılan kişinin yargılamasına başlandı: Kız arkadaşıma benzetmiştim!

İstanbul Esenyurt'ta 2016 yılının Mart ayında zorla öpmek istediği E.O. (28) tarafından dili koparılan tutuksuz sanık M.O.'nun (19) “Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

Avukatı sanığın kanser tedavisi gördüğünü, duruşmaya bu nedenle katılamadığını söyledi. Şikâyetçi E.O. da “Tedavi gördüğü evden çıkamadığını söyledi avukatı. Şimdiye kadar sanığı iki kere ben gördüm. Tedavi görüyorsa nasıl sokakta geziyor. Hem otobüste hem metrobüste. Aynı mahallede oturuyoruz. Kemoterapi gördüğü söyleniyor. Saçı başı dökülmemişti. Maske de takmıyordu" dedi.

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık M.O. katılmazken, şikayetçi E.O. hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Nedim Akalın, Büyükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği görevsizlik kararını okundu. Sanık M.O.'nun avukatı müvekkilinin kanser olduğunu, tedavi gördüğünü, bağışıklık sistemi kötü olduğunu, evden dışarı pek çıkamadığını, bu nedenle duruşmalara gelemediğini söyledi.

“Şikâyetçiyim"

Şikayetçi E.O., sanık M.O. hakkındaki şikayetinin devam ettiğini söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı temsilen duruşmaya katılan Büşra Öztürk de “Sanıktan şikayetçiyiz, duruşmaya katılmak istiyoruz" diye konuştu.

Mahkeme ihtarda bulundu

Sanık M.O.'nun avukatının mazeret olarak doktor raporları ibraz ettiğini belirten mahkeme heyeti, son kez gelecek duruşmada sanığın hazır edilmesini, aksi takdirde bir dahaki duruşmaya gelmezse sanık hakkında zorla getirme kararı çıkarılacağı ihtarında bulundu. Şikayetçi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davaya taraf olarak katılmasına hükmeden mahkeme heyeti, diğer talepleri de reddederek duruşmayı aralık ayına erteledi.

“Şimdiye kadar iki kere ben gördüm"

Şikayetçi E.O. duruşma çıkışı şunları söyledi:

“Tedavi gördüğü evden çıkamadığını söyledi avukatı. Şimdiye kadar iki kere ben gördüm. Tedavi görüyorsa nasıl sokakta geziyor. Hem otobüste hem metrobüste. Aynı mahallede oturuyoruz. Kemoterapi gördüğü söyleniyor. Saçı başı dökülmemişti. Maske de takmıyordu."

Olayın geçmişi

İddianameye göre Esenyurt'ta 14 Mart 2016 tarihinde şikayetçi E.O. Cumhuriyet Meydanı alt geçiciden bulunan otobüs durağında indi ve meydana çıkmak için merdivenlere yöneldi. Bu sırada M.O., arkadan yaklaşarak E.O.'nun gözlerini elleriyle kapattı ardından öpmek istediği E.O.'nun ağzına dilini soktu. Bu sırada E.O. da M.O.'nun dilini ısırarak kopardı. Bir süre daha da tacizine devam eden M.O. ardından koşarak olay yerinden uzaklaştı. Şüpheli M.O. emniyetteki ifadesinde şikayetçi E.O.'yu kız arkadaşına benzettiğini, sürpriz yapmak amacı ile arkasından yaklaşarak gözlerini kapattığını belirterek, atılı suçlamayı kabul etmediğini belirtti. Şüpheli M.O.'nun şüphelinin cinsel davranışlarla müşteki E.O.'nun vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği belirten Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, M.O. hakkında “Cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istedi.

Görevsizlik kararıyla Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi

Büyükçekmece 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi de iki duruşma yapıldı, sanık duruşmalara katılmadı. Şikayetçi avukatın da talebini karara bağlayan mahkeme, görevsizlik kararı verdi ve dosyayı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme gerekçeli kararında,M.O. hakkında her ne kadar cinsel saldırı suçundan dava açılmışsa da eylemin nitelikli cinsel saldırı suç tipine uyma ihtimalinin bulunduğu, eylemin nitelikli cinsel saldırı suçunu oluşturup oluşturmadığı yolunda delilleri takdir ve tartışmanın ağır ceza mahkemesine ait olduğunu belirtti. M.O. “Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası isteniyor.

“Ani bir refleks ile dilini ısırdım"

Şikayetçi E.O. Büyükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadesinde şunları söylemişti: “Olay günü geç bir saatte diş tedavimi yaptırdıktan sonra evime gitmek için otobüse bindim. Otobüsten Esenyurt Cumhuriyet Meydanı alt geçidinde bulunan otobüs durağında indim, evime doğru giderken arkamdan biri yaklaşarak gözlerimi kapattı. Ne olduğunu anlamadım. Daha sonra beni duvara yaslayarak öpmeye başladı. Bir ara dilini ağzımda hissettiğimde ani bir refleks ile ısırdım ve aşağıya çöktüm. O sırada dili kopmuş. Sonrasında sanık eylemlerine devam etti. Dilinin koptuğunu fark edince başımda bir müddet bekledikten sonra bırakıp gitti. Çevrede kimse yoktu, eve doğru yöneldim, polisi aradım."

Adliye önünde açıklama

Duruşmanın ardından E.O.'nun avukatı Zehra Şahin Bakırköy Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı. 2016 yılında yaşanan olayın geçmişiyle ilgili bilgi verdi ve duruşmada yaşananları anlattı. Avukat Şahin, “Sanığın duruşmalara katılmaması bizim için çok büyük bir dezavantaj. Çünkü kendisine sormak istediğimiz sorular var. Savunmasında müvekkilimi 'Kız arkadaşına benzettiğini ve bu nedenle sarıldığını iddia ediyor. Ama olayın akışından da sadece sarılma olmadığı zaten farkındayız. Bir taciz var. Kaldı ki öyle bile olsaydı kız arkadaşı olmadığını fark ettiği anda eylemini kesmiyor. Devam ediyor. Taciz olduğu konusunda şüphe götürmeyen bir durum var. Duruşmalara katılmıyor. 3. celseye de katılmadı. Savcılığa da yakalama kararıyla ifade vermişti zaten. Dolayısıyla kanser tedavisini gerekçe gösterdi. Tabiî ki uzmanlık alanımız değil. Gerçekten duruşmalara gelmesine engel bir durum mu bilmiyoruz" dedi.

“Müvekkilim sanığı otobüslerde görüyor"

Sanık ile müvekkilinin aynı mahallede yaşadığını söyleyen Avukat Şahin, “ Kendisini otobüslerde görüyor. Okuluna devam ettiğini biliyoruz. Yani günlük hayatını sürdürüyor aslında. Sadece duruşmaya gelmesine engel bir durum mudur? Bununla ilgili uzman bir doktorda, hastane raporu alınmasını istedik. En azından tedavi gördüğünü söylediği hastaneden dosyasını getirmesini talep ettik mahkemeden. Talebimiz reddedildi. Benim kanaatim duruşmalara katılmayarak yakalama kararı çıkması bekleniyor. Çünkü bizim bulunmadığımız bir ara duruşmayla ifadesi alınacak, savunmasını yapacak. Ve biz ona sorularımızı soramayacağız. Buna engel olması için yakalama kararı çıkmasındansa, dosyasının getirilerek, gerçekten duruşmalara katılmasına engel durum var mı bunun tespitini istedik. Ama reddedildi talebimiz" ifadelerini kullandı.

“Kadınlar destek oluyor"

Olayın ardından müvekkilinin bir süre kimseyle görüşmediğini, ilk zamanlar zor günler yaşadığını belirten Şahin “Kadın dayanışmasıyla bu zorluğu bira olsun aşmayı başardı. Çünkü davasına sahip çıkıyor ailesi de aynı şekilde. Kadınlar destek oluyor, onu yalnız bırakmıyorlar. Bu saklanacak gizlenecek bir şey değil. Tam tersi üzerine gidilmesi gereken bir şey olduğunun bilincinde bir müvekkil" diye konuştu. (DHA)