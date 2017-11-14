Zorla evlendirilmek istendiği belirtilen kadın intihar etti

Şırnak'ta yaşayan ve ailesi tarafından zorla evlendirilmek istenen Bahar Durmaz, yaşadığı evden atlayarak intihar etti.

Gazete Karınca'nın haberine göre, Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Bahar Durmaz’ın geçtiğimiz gün evinin 3’üncü katından atlayarak intihar etti.

Hastanede tedavi altına alınan ancak hayatını kaybeden Durmaz’ın nişanlısından yakın zamanda ayrıldığı ve istemediği biriyle zorla evlendirilmeye çalışıldığı öne sürüldü. Durmaz’ın olaydan bir gün sonra evlendirileceği kaydedildi.