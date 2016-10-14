Zorla evlendirilen çocuk, doğumda beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti

Bitlis'te bir yıl önce zorla akrabasıyla evlendirilen 15 yaşındaki Derya B. doğumdans onra geçirdiği beyin kanamasından dolayı hayatını kaybetti.

Habertürk'ün haberine göre, Bitlis’in Mutki İlçesi’ne bağlı Özel Köyü’nde 1 yıl önce yani 14 yaşında akrabasıyla imam nikâhıyla evlendirilen Derya B., 15 yaşında hamile kaldı. 1 hafta önce de evde doğum yaptı. Doğumdan bir süre sonra fenalaşan küçük kız, ailesi tarafından şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı, kusma şikâyetleriyle hastaneye kaldırıldı. Muş Devlet Hastanesi’nde yapılan kontrollerin ardından beyin kanaması geçirdiği belirlenen Derya, Batman’daki özel bir hastaneye sevk edildi.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü hastaneye kaldırılan Derya, 2 gün yoğun bakımda kaldı. 14 yaşında evlendirilen Derya, 15 yaşında doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitirdi.

"Erken yaşta doğum ölüm getirdi"

Derya B.’nin erken yaşta doğum yapmasından dolayı beyin kanaması geçirdiği öne sürüldü. Derya’nın cenazesi, otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu arada Derya B.’nin ölüm haberini alan annesi ve yakınları sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amca: Başını ambulansa çarptı

Amca Şahin T.: “Derya’yı rahatsızlığı nedeniyle Muş’un Hasköy Devlet Hastanesi’ne götürdük. Ambulansa bindirirken kafasını çarptılar. Hasköy’de bir gün kaldık, sağlık durumu iyiydi. Her ihtimale karşı daha sonra Derya’yı Muş’a götürdük. Muş’tan da Batman’a özel bir hastaneye sevk ettiler. Batman’da iyiydi, yemek yedirdik, iğne yaptılar, sonra şuurunu kaybetti. Yoğun bakım ünitesine aldılar. Beyin kanaması geçirdiğini söylediler.”

"Hamile kalma tehlikesi"

Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Aydan Biri, anne ölümlerinin doğrudan ve dolaylı anne ölümleri olarak sınıflandırıldığını, Derya’nın ölümünün ise dolaylı anne ölümü olduğunu söyledi. Hastanın dosyasıyla ilgili bilgiye sahip olmadığına dikkat çeken Biri, “Anevrizması, gebeliğe bağlı tansiyonu var mıydı, bilmiyoruz. Çocuk gelinlerin hamile kalması tehlikelidir. Adölesan gebeliklerde ölüm hızı daha yüksek. Tansiyon, erken doğum, müdahaleli doğum riski fazla. Organları tam olarak gelişmemiş, gelişimini tamamlayamamış çocukların gebelikleri daha çok ölümle sonuçlanır” dedi.

Türkiye 55'inci sırada

Uluslararası çocukları koruma örgütü “Save the Children”ın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında yayımladığı rapora göre, dünya genelinde 700 milyon kız çocuğu 18 yaşına gelmeden evlendirildi. Save the Children, kız çocuklarının durumunun en iyiden en kötüye doğru olduğu ülkeleri gösteren bir liste de yayımladı. Buna göre en üst sırada İsveç, Finlandiya ve Norveç yer aldı. Türkiye ise 144 ülke arasında 55’inci sırada bulunuyor. En son sıralarda ise Nijer, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali ve Somali var.